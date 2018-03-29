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В австралийском Сиднее поставят мюзикл композитора из Новосибирска
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В австралийском Сиднее поставят мюзикл композитора из Новосибирска 

ngs.ru 57 минут назад
Фото: ngs.ru
В Сиднейском русском музыкальном театре прошла первая репетиция драматического мюзикла «А зори здесь тихие», созданного новосибирским композитором Андреем Кротовым по одноимённой повести Бориса Васильева. Либретто к нему написала жена композитора, тоже живущая в Новосибирске, Нонна Кротова.
В Новосибирске «А зори здесь тихие» впервые поставили в 2010 году, но по-прежнему это произведение пользуется популярностью. Ближайшая постановка состоится 9 мая в Новосибирском музыкальном театре.
«Сейчас есть потребность в таких историях. Может быть, меняется отношение к теме войны: это видно, например, по акции «Бессмертный полк». В этом году сразу три театра независимо друг от друга вышли на нас и попросили разрешение на постановку — из Барнаула, Саратова и Сиднея», — рассказала журналисту НГС Нонна Кротова.
В Сиднейском русском музыкальном театре постановкой занимается Елена Запевалова.
«Лена написала мне осенью, и в декабре они начали репетировать. В театре состоялась первая репетиция в военной форме. Премьеру планируют на сентябрь-октябрь», — пояснил Андрей Кротов.
Елена Запевалова рассказала, что новый мюзикл для постановки в сиднейском театре выбирали долго. «Мы смотрели репертуар российских музыкальных театров, читали отзывы в интернете. Хотели найти мюзикл, где было бы много женских ролей и минимум мужских. В результате выбрали „Зори“, и я связалась с Андреем через Facebook», — добавила Елена Запевалова.
Постановки из Новосибирска нередко добиваются успеха за рубежом: в октябре прошлого года главный режиссёр новосибирского театра «Красный факел» Тимофей Кулябин собрал аншлаг на «Трёх сестрах» в Париже.
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