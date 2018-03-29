На языке музыки, веры и надежды. «Роснефть» подарила праздник ставропольцам

От Руси до России

Организатором творческого проекта «Россия: время, вперёд!», объединившего разные жанры — музыку и сценическое искусство, вокал, хореографию, акробатику и мультимедийные технологии, — выступила НК «Роснефть» . Автором идеи стал художественный руководитель хора московского Сретенского монастыря заслуженный артист России Никон Жила, а воплотил замысел на сцене режиссёр и композитор Фёдор Степанов

Создателям концертной программы удалось увлечь многочисленных зрителей — работников и ветеранов нефтяной отрасли востока Ставрополья, представителей органов местного самоуправления, духовенства и общественности — в захватывающее музыкальное путешествие от «Руси первозданной» до «Современной России».

Каждая из представленных зрителям восьми картин олицетворяла отдельную духовно-историческую ступень в судьбе государства, а все вместе они стали единым полотном завораживающего действа, основанного на шедеврах классического и современного искусства, на креативной видеографике, 3D-инсталляции и световом шоу.

Талантливые исполнители хора Сретенского монастыря и ансамбля русских народных инструментов из Санкт-Петербурга «Терем-квартет», оперная певица Екатерина Леонова , победитель шоу «Голос» Сергей Волчков , актриса театра и кино Любовь Толкалина , а также молодые дарования из разных регионов России: участник проекта «Синяя птица» Антон Чухрий ; Тагир Гиндуллин, участник шоу «Танцы на ТНТ» и шоу «Танцуй!» на Первом канале; коллектив «Изгиб Ангары» (ADIS) — гуттаперчевые девочки из Бурятии, участницы шоу «Британия ищет таланты» («Britain sgottalent»), — завершили целостный образ и идейный смысл проекта о великой силе общечеловеческих ценностей.

Таков и был замысел — сердцем и душой почувствовать нераздельное единство времен, лиц и знаковых событий тысячелетней истории великой России.

Когда нефтяники поют

Концертно-театральная постановка «Россия: время, вперёд!» — четвёртый совместный проект компании «Роснефть» и знаменитого хора Сретенского монастыря, представленный на сцене городского Дворца культуры «Нефтяник».

В 2015 году к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне нефтяники Ставрополья стали участниками программы «Роснефть. Великой Победе посвящается», которая состояла из фронтовых песен и произведений, посвящённых героям войны.

В 2016 году состоялась новая встреча и возможность увидеть сценическое воплощение знаменитой книги епископа Тихона (Шевкунова) «Несвятые святые», насладиться звучанием мужского хора и его солистов. В 2017 году вновь премьера — концертно-театральная постановка «Романовы», которая дала возможность зрителям увидеть многогранные образы русского народа и прочувствовать неразделимость истории России, роль царского рода, берущего начало в конце ХVI века.

Благодаря этому проекту, появилась новая уникальная возможность, объединяющая талантливых, любящих своё дело профессионалов и самобытных артистов выступить на одной сцене. Казачий ансамбль Нефтекумского районного казачьего общества «Терская застава», состоящий из инженеров, технологов и операторов «РН-Ставропольнефтегаза», с честью выдержал это творческое испытание.

Молодой коллектив — постоянный участник городских, районных и краевых мероприятий, обладатель Гран-при зонального тура корпоративного фестиваля «Роснефть» зажигает звезды». В концертной программе «Россия: время, вперед!» ставропольские нефтяники выступили с русской народной песней «А я млада не пряха», получив свою минуту славы наравне с именитыми артистами.

Переживали за каждого

Заслуженный артист России, руководитель и дирижер хора Сретенского монастыря Никон Жила поделился впечатлениями: «Наш коллектив благодарен компании „Роснефть“ за возможность показать концертную программу зрителям 22 городов России, и мы рады вновь выступать в Нефтекумске.

Зрители и все мы, артисты хора, актёры, музыканты и танцоры, буквально с первых аккордов вовлечены в круговорот поэтических и музыкальных образов, динамично сменяющих друг друга. Даже находясь за кулисами, мы сопереживаем и эмоционально участвуем буквально в каждом номере. И как приятно, что на сцене с именитыми артистами и музыкантами выступают юные артисты, победители телепроектов. От их выступления буквально захватывает дух, что непременно оставит отклик в душе зрителей».

С воплощением поэтических образов стихов Есенина, Асадова, Петровых и некоторых других выступала Любовь Толкалина, актриса театра и кино: «Мы первый раз участвуем в совместном проекте. Это огромное удовольствие выступать на сцене с хором Сретенского монастыря. Чувствуешь, что у тебя за спиной такая колоссальная поддержка, такая сила, духовная и творческая».

Сомнений в этом нет: постановка в Нефтекумске прошла с аншлагом и получилась невероятно эмоциональной, близкой каждому, вне зависимости от возраста. Равнодушных в зале не было! Зрители долго благодарили участников проекта овациями, с нетерпением ожидая новой встречи.