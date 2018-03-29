Театры Самары отметили профессиональный праздник

Всемирный день театра хулиганским капустником отметила труппа «Самарской площади». Для мастеров сцены, зрителей и, конечно же, творцов закулисья — костюмеров, бутафоров, звукорежиссеров — это главный праздник вот уже на протяжении 57 лет.

В день театра «Самарская площадь» удивляет. На сцене — только лучшее из всех капустников за все время существования театра.

Есть версия, что капустники появились в России в середине XIX века, когда во время Великого поста запрещались развлекательные мероприятия, в том числе и спектакли. Мастера сцены приглашали к себе домой приезжих молодых актеров, желающих покорить столичные театры. Провинциалы импровизировали и шутили. А мэтры за это кормили их пирогами с капустой. Так и возник этот праздник. Директор театра «Самарская площадь» Наталья Носова рассказала: «Мы ежевечерне выходим на сцену на стационаре, по выходным даже по два раза. В театре можно прожить много-много лет, не выходя оттуда, просто совершенно не выходя и даже не зная, что творится в мире, потому что действительно театр — он всасывает, это действительно вся жизнь».

Заядлые театралы утверждают, что репертуар знают наизусть, но тем приятнее посмотреть что-то из ряда вон…"Очень понравилось, замечательное мероприятие. Была действительно возможность пообщаться с актерами. Как заядлый театрал, наверное, каждый поход в театр для меня — это, можно сказать, праздник. Неважно, это премьера или это капустник", — поделилась впечатлениями Екатерина Пушкарева.