В «Ведогонь-театре» прошла акция «Ночь в театре» 

В «Ведогонь-театре» Зеленограда давали пользующуюся неизменным успехом у зрителей лирическую комедию-драму «Пришел мужчина к женщине».
Она (Н. Табачкова) — та, когозовем сильной женщиной: энергичная, уверенная в себе… а в глубине души также (а, может, и больше других) мечтает, чтобы ее пожалели. Он (А. Бавтриков) — мечтатель и философ, неприспособленный к жизни человек, не из тех, кто расталкивает других локтями. Два человека, которые настолько привыкли к своему одиночеству, что не хотят от него отказываться. И сломать эту защитную корку оказывается непросто… «Мы едва знакомы… Вам еще трудно меня понять», — в этих словах весь дух спектакля.
Спектакль окончен, артисты принимают заслуженные овации и цветы… а зрители расходятся далеко не все. Многие остаются, чтобы поближе познакомиться с супружеской парой Александра Бавтрикова и Натальи Табачковой, подарившей им замечательный вечер.
В «Ведогоне» — ночь в театре. И вот краткий антракт, а затем артисты снова выходят на сцену, к зрителям. Они еще не полностью вышли из образа, они еще дышат теми переживаниями, которые только что испытывали на сцене… Но слова «Мы едва знакомы» теперь применимы уже не к их героям, а к зрителям и актерам. И лишь постепенно, вопрос за вопросом и ответ за ответом, раскрываются подлинные, не сценические образы двух замечательных людей, которые и в театре, и в жизни — вместе.
А затем, уже в новом зале, Павел Курочкин и Наталья Третьяк вслух читали театральные легенды В. Дорошевича и Е. Велихова: «Шаляпин в „Scala“, „Гамлет“, „Письма“.
… Последний автобус прошел по улице Юности, когда зрители покидали театр. В холодную мартовскую ночь их согревало тепло, которым так щедро поделились с ними актеры.
— Что такое ночь в театре для зрителя — я ощутил на собственном опыте, — обратился я к Павлу Курочкину (»И что же?» — спросил он. Я обещал, что отвечу позже), — а что такое ночь в театре для артиста?
— Наверное, для артиста это куда более привычное состояние, чем для зрителя: порой репетиции затягиваются далеко за полночь, — сказал Павел Викторович. — И все же для нас такие ночи особы, потому что это встреча с людьми, которые не просто любят театр, а любят театр больше всего.
От автора. На этом можно было бы остановиться. Но я, признаюсь, не сразу написал этот материал, только на третий день после события. Что-то не складывалось… сложилось тогда, когда вдруг я сообразил, что до сих пор сами собой всплывают в памяти звучный голос Натальи Табачковой, поющей «А капитан приветлив был», короткие, но емкие реплики Александра Бавтрикова, дивные истории о сеньоре Скиалапино (Шаляпине), старушках, читающих древние письма, и о датском доге, который так и не вышел на театральную сцену в постановке «Гамлета»…
Я ответил на вопрос Павла Викторовича:
— Ночь в театре, независимо от времени года, — это как Рождественская ночь: путешествие в сказку.
Иван Лазаревич¸ фото Алины Паскеевой