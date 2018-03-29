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В «Ведогонь-театре» прошла акция «Ночь в театре»
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В «Ведогонь-театре» прошла акция «Ночь в театре» 

Префектура Зеленоградского административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
В «Ведогонь-театре» Зеленограда давали пользующуюся неизменным успехом у зрителей лирическую комедию-драму «Пришел мужчина к женщине».
Она (Н. Табачкова) — та, когозовем сильной женщиной: энергичная, уверенная в себе… а в глубине души также (а, может, и больше других) мечтает, чтобы ее пожалели. Он (А. Бавтриков) — мечтатель и философ, неприспособленный к жизни чело­век, не из тех, кто расталкивает других локтями. Два человека, которые настолько привык­ли к своему одиночеству, что не хотят от него отказываться. И сломать эту защитную корку оказывается непросто… «Мы едва знакомы… Вам еще трудно меня понять», — в этих словах весь дух спектакля.
Спектакль окончен, арти­сты принимают заслуженные овации и цветы… а зрители рас­ходятся далеко не все. Многие остаются, чтобы поближе по­знакомиться с супружеской па­рой Александра Бавтрикова и Натальи Табачковой, подарив­шей им замечательный вечер.
В «Ведогоне» — ночь в теа­тре. И вот краткий антракт, а затем артисты снова выходят на сцену, к зрителям. Они еще не полностью вышли из образа, они еще дышат теми пережива­ниями, которые только что ис­пытывали на сцене… Но сло­ва «Мы едва знакомы» теперь применимы уже не к их героям, а к зрителям и актерам. И лишь постепенно, вопрос за вопросом и ответ за ответом, раскрывают­ся подлинные, не сценические образы двух замечательных людей, которые и в театре, и в жизни — вместе.
А затем, уже в новом зале, Па­вел Курочкин и Наталья Третьяк вслух читали театральные леген­ды В. Дорошевича и Е. Велихова: «Шаляпин в „Scala“, „Гамлет“, „Письма“.
… Последний автобус прошел по улице Юности, когда зрите­ли покидали театр. В холодную мартовскую ночь их согревало теп­ло, которым так щедро поделились с ними актеры.
— Что такое ночь в театре для зрителя — я ощутил на соб­ственном опыте, — обратился я к Павлу Курочкину (»И что же?» — спросил он. Я обещал, что отвечу позже), — а что такое ночь в театре для артиста?
— Наверное, для артиста это куда более привычное состоя­ние, чем для зрителя: порой репетиции затягиваются дале­ко за полночь, — сказал Павел Викторович. — И все же для нас такие ночи особы, потому что это встреча с людьми, которые не просто любят театр, а любят театр больше всего.
От автора. На этом мож­но было бы остановиться. Но я, признаюсь, не сразу написал этот материал, только на третий день после события. Что-то не складывалось… сложилось тог­да, когда вдруг я сообразил, что до сих пор сами собой всплыва­ют в памяти звучный голос Ната­льи Табачковой, поющей «А ка­питан приветлив был», короткие, но емкие репли­ки Александра Бавтрикова, див­ные истории о сеньоре Скиала­пино (Шаляпи­не), старушках, читающих древ­ние письма, и о датском доге, который так и не вышел на те­атральную сцену в постановке «Гамлета»…
Я ответил на вопрос Павла Викторовича:
— Ночь в театре, независимо от времени года, — это как Рож­дественская ночь: путешествие в сказку.
Иван Лазаревич¸ фото Алины Паскеевой
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