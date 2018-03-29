В конце марта в Котельниках пройдет театральный марафон

Третий театральный марафон пройдет в городском округе Котельники 31 марта в клубе «Надежда» микрорайона Ковровый. Его подготовкой занимаются актеры народного театра «На стульях».

Театральный марафон для нас стал доброй традицией. Уже третий год мы приглашаем жителей и гостей города в уютный зал клуба «Надежда», чтобы вместе с нами отметить День театра. В этом году мы представим зрителям три спектакля и покажем открытую репетицию. Как всегда, вход на любой спектакль будет свободным

— Андрей Коренюгин, режиссер театра «На стульях».

Режиссер подчеркнул, что все спектакли и праздничные мероприятия театра в этом году приурочены к юбилейному сезону коллектива. В 2018 году народный театр «На стульях» отмечает свое

25-летие

Конечно же, мы планируем отметить свой юбилей театральным творческим вечером, куда пригласим не только своих друзей, но и всех, кто любит наше творчество. До конца мая нам предстоит защитить высокое звание народного коллектива. У ребят есть еще идеи, но пусть пока это останется секретом

— Андрей Коренюгин, режиссер театра «На стульях».

Театральный марафон стартует в 11:00 с детского музыкального спектакля «Летучий корабль» по мотивам русской сказки о том, что доброта, бескорыстная любовь и честность всегда побеждают коварство и злобу.