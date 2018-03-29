Культурный центр «Вдохновение» приглашает на мюзикл «Тетушка Луша и колобок Ванюша»

31 марта в 12:00 в Малом зале КЦ «Вдохновение» пройдет детский мюзикл «Тетушка Луша и колобок Ванюша» по мотивам русской народной сказки «Колобок».

В течение спектакля зрители смогут замесить настоящее тесто, поиграть на народных музыкальных инструментах — ложках и трещотках, спеть любимые песни, спасти колобка от опасностей и попробовать вкусные угощения.

Главный герой спектакля, обаятельный колобок по имени Ванюша, вместе со зрителями отправится в путешествие по сказочному лесу, но приключения колобка начнутся еще раньше: увлеченные приготовлением угощения зрители и тетушка Луша забудут о том, что Колобок выпекается в печи. А потом колобок Ванюша будет спасаться от зайца, злого волка и огромного паука, а помогут ему зрители, присутствующие в зале. С помощью детей и их советов главный герой преодолеет все препятствия, вернется домой невредимым и подарит зрителям вкусное угощение.

Динамичный музыкальный спектакль вовлечет в действие всех маленьких зрителей, а световые эффекты, детские песни, яркие декорации и разнообразные кукольные персонажи (ростовые куклы и марионетки) не дадут заскучать ни одному ребенку.

Мюзикл является лауреатом фестивалей:

— «Ожившая сказка» 2004 г. ;

— «Славянские театральные встречи» в г. Гомель, Белоруссия 2008 г. ;

— «Дни российской культуры в Японии», Япония, 2009 г. ;

— «Шеньянский международный фестиваль театров для детей» г. Шеньян, Китай, 2010 г. ;

— Международный фестиваль театров кукол «Марионетки за Мир», пр. Канчанабури, Таиланд, 2017 г.

Спектакль ориентирован на зрителей от 2 до 8 лет. Продолжительность — 60 минут.