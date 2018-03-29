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Артистка оперного театра Красноярска получила приз международного конкурса
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Артистка оперного театра Красноярска получила приз международного конкурса 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Солистка красноярского оперного театра Мана Кувабара заняла второе место на международном конкурсе артистов балета.
На конкурсе балерина исполнила вариации из произведений «Дон Кихот», «Корсар», «Эсмеральда» и «Тщетная предосторожность», а также номер современной хореографии «Зависть». Жюри высоко оценило талант красноярки. Всего за звание лучших боролись около 100 танцовщиков из 30 стран.
Сама девушка признается, что очень много работала, чтобы завоевать этот приз. А участие в таком конкурсе придало новых сил и уверенности, а также возможность получить новые знания, поучаствовать в мастер-классах и пообщаться с коллегами.
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