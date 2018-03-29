XVII сезон Dance Open откроет балетная комедия

В Петербурге стартует XVII сезон фестиваля Dance Open. Он будет открыт самым редким для балета жанром — водевильной комедией. Спектакль «Тщетная предосторожность» в исполнении Екатеринбургского балета покажут 2 апреля на основной сцене Александринского театра.

По сюжету, героиня встанет перед выбором: выдать дочь замуж по расчету или позволить ей выбирать сердцем? Конечно, любовь победит!

Балет кочует по миру уже больше двух столетий, за это время изменения претерпевали и музыка, и хореография, и декорации, и даже имена главных героев. Неизменными оставались чувства от просмотра — легкость, жизнерадостность, веселый дух и одновременно с этим утонченный французский стиль, шарм и юмор.

Версию спектакля, основанную на петербургской постановке 1885 года Мариуса Петипа, осовременил Сергей Вихарев . Признанный во всем мире мастер по реставрации балетной классики, он по записям восстановил хореографию мэтра, а утраченные фрагменты сочинил сам. Опытные балетоманы оценят хореографическую подоплеку в виде талантливой реконструкции и стилизации классика, а также органичное слияние танца и актерской игры. А начинающие поклонники балета получат истинное удовольствие от веселой, непринужденной атмосферы постановки, легкого кутежа на сцене и искрометного танцевального юмора.

Билеты можно приобрести на сайте фестиваля http://www.danceopen.com/ru/xvii-sezon, в кассе фестиваля на Захарьевской, 12 и в кассах Александринского театра.