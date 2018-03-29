Кимрский театр драмы и комедии и Великолукский драматический театр проведут обменные гастроли

11 апреля кимрские зрители увидят спектакль «Учитель танцев» по комедии Лопе де Вега, поставленный заслуженным артистом России Павлом Сергеевым . Яркий, динамичный, красочный спектакль с искромётным юмором расскажет о молодом обедневшем дворянине Альдемаро, который приезжает на свадьбу дочери богатого горожанина Фелисьяны и влюбляется в её сестру Флорелу. Обезумев от любви, он не желает возвращаться в родной город и нанимается учителем танцев в дом отца Фельясины и Флорелы — Альбериго. Но во Флорелу влюблён дворянин Вандалино. Фото: Великолукский театр драмы

Начало в 18:00 12 апреля кимрякам будет представлен спектакль «Старший сын» по пьесе Александра Вампилова , поставленный московским режиссёром Юрием Печенежским . Спектакль призывает зрителей поразмышлять над тем, что важнее для человека: родственные узы или духовное родство. Главная особенность героев пьесы — это душевная теплота, которая побуждает их совершать благородные, человечные поступки. Благодаря этой теплоте человек остаётся человеком, даже если он увяз во лжи. Фото: Великолукский драматический театр

Начало в 18:00 11 и 12 апреля юные зрители Кимр увидят постановку Петра Сергеева «Госпожа метелица» по сказке Братьев Гримм, где волшебница — госпожа Метелица, появившаяся из колодца, награждает добрую и трудолюбивую девушку, а ленивой и злой тоже воздаёт по заслугам. Как принято в сказочных сюжетах, злая девушка — это родная дочь матери, а добрая — падчерица. Фото: moreskazok.ru Начало в 12:00 Кимрский театр драмы и комедии с 24 по 26 апреля проведёт на великолукской сцене показ четырёх спектаклей: «На бойком месте», «Кот в сапогах», «А может быть ты не робот», «Чудесный колодец».

24 апреля великолучане увидят спектакль «На бойком месте» по пьесе А. Н. Островского, поставленный заслуженным артистом России Е. В. Сикачёвым. Спектакль расскажет о хозяине постоялого двора Вуколе Николаевиче Бессудном, который днём встречает гостей хлебом-солью, а ночью становится разбойником и грабит на большой дороге в лесу. Жена Вукола Евгения Мироновна, как только он отправляется на ночные промыслы, принимает у себя молодого любовника — барина Миловидова, в которого влюблена Аннушка, сестра Бессудного. Фото: Кимрский театр драмы и комедии

Начало в 18:30 25 апреля юные зрители Великих Лук увидят спектакль «Кот в сапогах» по известной сказке Шарля Перро , сюжет которого расскажет о трёх братьях, которым досталось от отца наследство, и младший получил только кота. Но кот оказался не простым, а волшебным, и благодаря ему бедный юноша разбогател, женился на принцессе и поселился в королевском замке. Фото: filnsk.ru Начало в 10:00 25 апреля великолучанам будет представлен спектакль «А может быть ты не робот» по пьесе Эдварда Тэйлора в постановке режиссёра Е. В. Сикачёва. Учёному нужно испытывать изобретённого робота, а неверному мужу провести время с любовницей. Оказывается, что запланирован конкурс роботов. И, пока неверная жена отдыхает с любовником на Багамских островах, японский робот-жена и английский робот-муж попадают в комические ситуации. Фото: Кимрский театр драмы и комедии

Начало в 18:30 26 апреля юные великолучане приглашаются на сказочную постановку Л. Духаниной «Чудесный колодец», в которой две сестры — одна трудолюбивая и работящая, другая ленивая, роняют в колодец ведёрко и спускаются за ним. А там, на дне колодца — ледяное царство, в котором обитает Дед Мороз, и девушки попадают к нему на службу. Каждую он награждает так, как она того заслужила. Фото: truststart.ru Начало в 10:00