У музыканта Большого театра украли тромбон из квартиры в Москве

По имеющимся данным, 38-летний житель Балашихи обратился в полицию 26 марта.

Он рассказал, что в начале декабря 2017 года передал свой тромбон брату, временно проживающему в квартире в Теплом Стане.

"Однажды вечером брат выпивал с малознакомым мужчиной и уснул. Наутро он обнаружил, что тромбон стоимостью 70 тыс. руб. пропал", — заявил источник.

28 марта было возбуждено уголовное дело.