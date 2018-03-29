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У музыканта Большого театра украли тромбон из квартиры в Москве
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У музыканта Большого театра украли тромбон из квартиры в Москве 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Антон Денисов/РИА «Новости»
У музыканта Большого театра украли тромбон стоимостью 70 тыс. руб. из квартиры в Теплом Стане, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По имеющимся данным, 38-летний житель Балашихи обратился в полицию 26 марта.
Он рассказал, что в начале декабря 2017 года передал свой тромбон брату, временно проживающему в квартире в Теплом Стане.
"Однажды вечером брат выпивал с малознакомым мужчиной и уснул. Наутро он обнаружил, что тромбон стоимостью 70 тыс. руб. пропал", — заявил источник.
28 марта было возбуждено уголовное дело.
В 2016 году сообщалось, что в Швейцарии у художественного руководителя Международного музыкального фестиваля в городе Сьоне скрипача Павла Верникова в поезде украли скрипку работы итальянского мастера Джованни Батистой Гваданини.
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