Владивостокцам показали, как живёт Приморская сцена Мариинского театра вне спектаклей

Это произошло впервые.

На Приморской сцене Мариинского театра впервые прошло мероприятие образовательного толка. Солисты показали зрителям, как живет сцена вне спектаклей, насколько сложная работа кипит в театре, сообщает «Общественное телевидение Приморья».

Такие экскурсии давно проходят в Москве и Санкт-Петербурге. Как это было у нас, расскажет Ольга Сомкина.

Экскурсия начинается на служебном входе. Три группы по 25 человек расходятся в разные стороны. Одна — к оркестру, другая — в сторону балетных классов. Любителей оперного искусства сопровождает тенор Алексей Костюк

Параллельно другая группа идет путем артистов балета. Ирина Сапожникова показывает массажный кабинет. Нагрузка у артистов, как у профессиональных спортсменов. Экскурсия продолжается в репетиционных залах.

Показать театр за кулисами Приморская сцена Мариинского театра придумала впервые. Когда объявили акцию, группы собрались за два часа.

Такие экскурсии проходят с Москве и Санкт-Петербурге. Опыт переняла и Приморская сцена Мариинского театра. Полтора часа полного погружения. Исследованы гримерки, костюмерные, репетиционные залы и многое другое.

— Сейчас мы попали в зрительный зал. Здесь рождается спектакль, здесь заканчивается путь артиста. Впервые он пересекается с дорогой зрителя, который приходит в театр, чтобы встретиться с искусством.