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О методике Марии Монтессори расскажут в Клубной системе
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О методике Марии Монтессори расскажут в Клубной системе 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 2 часа назад
Фото: Борисовские пруды
Методика Марии Монтессори — что это такое и почему она так популярна в современной системе образования? На этот вопрос ответят педагоги Территориальной клубной системы «Орехово» на лекции в пятницу, 30 марта.
Урок предназначают родителям. Он будет проходить в форме ознакомительной экскурсии по клубам и кружкам, которые функционируют в ТКС «Орехово».
— Это интересное направление мы развиваем уже не первый год, — рассказала редактору газеты «Борисовские пруды» руководитель центра творческого развития «Гармония» Ольга Лопухова, — И сейчас мы особенно обращаем внимание на методику Монтессори, которая успешно социализирует малышей. Нам важно рассказать и показать родителям или будущим мамам и папам, что это такое, и почему оно так важно для современных детей.
Пройдет занятие в 18:00 по адресу: Ореховый бул., д. 7, корп. 2. Для участия необходимо заранее записаться по телефону: 8 (916) 569-00-24.
Фото: ТКС «Орехово»
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