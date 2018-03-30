О методике Марии Монтессори расскажут в Клубной системе

Методика Марии Монтессори — что это такое и почему она так популярна в современной системе образования? На этот вопрос ответят педагоги Территориальной клубной системы «Орехово» на лекции в пятницу, 30 марта.

Урок предназначают родителям. Он будет проходить в форме ознакомительной экскурсии по клубам и кружкам, которые функционируют в ТКС «Орехово».

— Это интересное направление мы развиваем уже не первый год, — рассказала редактору газеты «Борисовские пруды» руководитель центра творческого развития «Гармония» Ольга Лопухова , — И сейчас мы особенно обращаем внимание на методику Монтессори, которая успешно социализирует малышей. Нам важно рассказать и показать родителям или будущим мамам и папам, что это такое, и почему оно так важно для современных детей.

Пройдет занятие в 18:00 по адресу: Ореховый бул., д. 7, корп. 2. Для участия необходимо заранее записаться по телефону: 8 (916) 569-00-24.

Фото: ТКС «Орехово»