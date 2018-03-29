Мастер‑классы пройдут в Лианозовском парке Москвы в рамках фестиваля «Пасхальный дар»

С 7 по 15 апреля гостей Лианозовского парка ждет фестиваль «Пасхальный дар», в рамках которого для посетителей подготовят различные мастер-классы, квесты, анимационные программы и уличные театры, говорится в сообщении пресс-службы ГАУК ПКиО «Лианозовский».

«7, 8, 14 и 15 апреля с 13:00 до 19:00, с 9 по 13 апреля с 15:00 до 19:00 для гостей фестиваля на главной сцене Лианозовского парка и площади у сцены — удивительный карнавал событий: танцевальные и музыкальные коллективы, кукольные спектакли, мастер-классы и пасхальные квесты, анимационные программы и уличные театры», — говорится в сообщении.

Взрослых и малышей ждут погружение в фольклор, знакомство с пасхальными традициями и возможность принять участие в представлениях.

Кроме того, в Светлое Христово Воскресенье в парке можно будет получить благословение у батюшки и послушать праздничное песнопение в исполнении церковного хора.

Как ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин , в этом году фестиваль «Пасхальный дар» пройдет с 7 по 15 апреля на 38 площадках по всему городу. Особенность фестиваля — в благотворительности.

В прошлом году посетителями фестиваля «Пасхальный дар» стали более 3 миллионов человек. На 24 площадках в центре Москвы, а также в городских парках выступали творческие коллективы, проходили театрализованные представления, выставки, экскурсии, разнообразные мастер-классы и открытые тренировки. Кроме того, участникам предлагали попробовать необычные блюда и традиционные пасхальные угощения и купить сувениры.