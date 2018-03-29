Ещё
Показ спектакля «Али-Баба и сорок разбойников» прошел в Кузьминках
Далее:
Читайте также:
Ещё

Показ спектакля «Али-Баба и сорок разбойников» прошел в Кузьминках 

Управа района Кузьминки 1 час назад
Фото: Управа района Кузьминки
В преддверии Дня театра прошел повторный показ спектакля «Али-Баба и сорок разбойников» для воспитанников дошкольного отделения «Школы на юго-востоке имени Маршала Чуйкова».
Юным артистам из подготовительной группы № 4 удалось передать атмосферу Востока: костюмы, декорации, песни, восточные танцы. Зрители с восторгом смотрели за приключениями доброго Али-Бабы и его жены, «прошлись» по восточному базару вместе с жадным Касимом, а также «побывали» в пещере с пиратами.
Успеху спектакля способствовала сплоченная работа педагогов, активная помощь родителей и талант маленьких артистов. (вт)
Управа района Кузьминки: последние новости
Экскурсия по закулисью Губернского театра в Кузьминках прошла 27 марта Школа из Кузьминок приняла участие в Российско-Вьетнамском проекте «Сюн и Кунг – слоны дружбы» Жители Кузьминок приняли участие в этнофестивале «Земля Калевалы»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сюткин отметил юбилей и поразил фанатов4
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией144
15 российских фильмов, которыми можно гордиться15
72 года: самые длинные сериалы в мире2
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»
Видео
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение