Показ спектакля «Али-Баба и сорок разбойников» прошел в Кузьминках

В преддверии Дня театра прошел повторный показ спектакля «Али-Баба и сорок разбойников» для воспитанников дошкольного отделения «Школы на юго-востоке имени Маршала Чуйкова».

Юным артистам из подготовительной группы № 4 удалось передать атмосферу Востока: костюмы, декорации, песни, восточные танцы. Зрители с восторгом смотрели за приключениями доброго Али-Бабы и его жены, «прошлись» по восточному базару вместе с жадным Касимом, а также «побывали» в пещере с пиратами.

Успеху спектакля способствовала сплоченная работа педагогов, активная помощь родителей и талант маленьких артистов. (вт)