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«В гостях у дедушки Корнея» побывали юные жители Выхина-Жулебина
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«В гостях у дедушки Корнея» побывали юные жители Выхина-Жулебина 

Управа района Выхино-Жулебино 54 минуты назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
Дети с ограниченными возможностями отделения социальной реабилитации филиала «Выхино» посетили интеграционное социокультурное мероприятие «В гостях у дедушки Корнея», посвященное Международному дню театра. Оно состоялось в ДК «Салют».
Ребят встретили сказочные персонажи Бармалей и Обезьянка, которые предложили маленьким зрителям сыграть в беспроигрышную лотерею и получить приз. Добрый доктор Айболит пришел на встречу к ребятам перед началом спектакля, проверить их общее состояние здоровья, выписал рецепт хорошего настроения и угостил конфетами «Смешинка в рот попала».
Для детей были организованы зона рисования, фотосессия, мастерская аквагрима.
Подопечные центра получили огромный заряд позитивных эмоций, а веселая, насыщенная программа создала хорошее настроение и атмосферу праздника. (вт)
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