«В гостях у дедушки Корнея» побывали юные жители Выхина-Жулебина

Дети с ограниченными возможностями отделения социальной реабилитации филиала «Выхино» посетили интеграционное социокультурное мероприятие «В гостях у дедушки Корнея», посвященное Международному дню театра. Оно состоялось в ДК «Салют».

Ребят встретили сказочные персонажи Бармалей и Обезьянка, которые предложили маленьким зрителям сыграть в беспроигрышную лотерею и получить приз. Добрый доктор Айболит пришел на встречу к ребятам перед началом спектакля, проверить их общее состояние здоровья, выписал рецепт хорошего настроения и угостил конфетами «Смешинка в рот попала».

Для детей были организованы зона рисования, фотосессия, мастерская аквагрима.

Подопечные центра получили огромный заряд позитивных эмоций, а веселая, насыщенная программа создала хорошее настроение и атмосферу праздника. (вт)