«Гоголь-центр» открыл гастроли в Берлине 

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Московский театр «Гоголь-центр» под руководством Кирилла Серебренникова, находящегося под домашним арестом по обвинению в организации мошенничества, открыл гастроли в Берлине на сцене Deutsches Theater. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе «Гоголь-центра».
"Гастроли открылись в среду показом спектакля «Кафка» в постановке Кирилла Серебренникова, этот спектакль сыграют и сегодня", — рассказала собеседница агентства. По ее словам, гастрольную афишу продолжит еще один спектакль в постановке Серебренникова — «Машина Мюллер», который представят 31 марта и 1 апреля.
"Показы проходят в рамках обменных гастролей между Deutsches Theater и «Гоголь-центром», — уточнила собеседница агентства. Она напомнила, что «10 и 11 февраля Deutsches Theater уже представил свой спектакль „Берлин, Александерплац“ в постановке Себастиана Хартмана на сцене „Гоголь-центра“. Теперь наступила очередь московского театра.
В рамках гастролей состоятся пресс-конференция и серия дискуссий с представителями и актерами „Гоголь-центра“. Кроме того, каждый вечер запланированы показы фильмов и киноверсий спектаклей Кирилла Серебренникова, а также документальных фильмов о режиссере, проинформировали в пресс-службе „Гоголь-центра“.
Относительно гастрольного репертуара собеседница агентства отметила, что в основе спектакля „Машина Мюллер“ — пьесы немецкого драматурга и режиссера Хайнера Мюллера „Гамлет-машина“ и „Квартет“, а также его письма и дневники. В спектакле „Кафка“ в соответствии с замыслом драматурга Валерия Печейкина на сцене оказываются герои „внутренней биографии“ Кафки, являющиеся ему во снах.
»Гоголь-центр" впервые выступает на сцене Deutsches Theater, который называют «немецким МХАТом». В этой труппе, основанной в 1882 году, работали Макс Рейнхард, Бертольт Брехт, Хайнер Мюллер, отметила представительница пресс-службы «Гоголь-центра».