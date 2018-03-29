«Гоголь-центр» открыл гастроли в Берлине

МОСКВА, 29 марта. / ТАСС /. Московский театр «Гоголь-центр» под руководством Кирилла Серебренникова , находящегося под домашним арестом по обвинению в организации мошенничества, открыл гастроли в Берлине на сцене Deutsches Theater. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе «Гоголь-центра».

"Гастроли открылись в среду показом спектакля «Кафка» в постановке Кирилла Серебренникова, этот спектакль сыграют и сегодня", — рассказала собеседница агентства. По ее словам, гастрольную афишу продолжит еще один спектакль в постановке Серебренникова — «Машина Мюллер», который представят 31 марта и 1 апреля.

"Показы проходят в рамках обменных гастролей между Deutsches Theater и «Гоголь-центром», — уточнила собеседница агентства. Она напомнила, что «10 и 11 февраля Deutsches Theater уже представил свой спектакль „Берлин, Александерплац“ в постановке Себастиана Хартмана на сцене „Гоголь-центра“. Теперь наступила очередь московского театра.

В рамках гастролей состоятся пресс-конференция и серия дискуссий с представителями и актерами „Гоголь-центра“. Кроме того, каждый вечер запланированы показы фильмов и киноверсий спектаклей Кирилла Серебренникова, а также документальных фильмов о режиссере, проинформировали в пресс-службе „Гоголь-центра“.