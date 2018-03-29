Фестиваль волшебных шаров пройдет в Краснодаре 

Петербургский арт-проект «Вместе Зажигаем» проведет в краевом центре 2 фестиваля со свободным входом 5 и 6 мая.
Всероссийский фестиваль красок состоится 5 и 6 мая на стадионе «Труд», с 14:00 до 17:00. Это крупнейший фестиваль в стране. В программе заявлены массовые залпы красок, сеты от популярных диджеев и выступления кавер-групп. Затем, там же, с 21:00 до 22:00 зрителей ждут на фестиваль волшебных шаров. Организаторы обещают завораживающее действо, в ходе которого сотни светящихся шаров в руках гостей в один миг засияют разноцветными огоньками. На сцене фестиваля также покажут огненное шоу с обилием пиротехники и сложных трюков. Об этом «АиФ-Юг рассказал пресс-атташе арт-проекта.