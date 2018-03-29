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Школьники с Сокола познакомились со сказочным миром «Лукоморья»
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Школьники с Сокола познакомились со сказочным миром «Лукоморья» 

Управа района Сокол города Москвы 42 минуты назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
Мюзикл «Лукоморье» 25 марта посмотрели второклассники школы №1249 Сокола. Представление проходило в Доме кино.
— Ребята погрузились в тайну русской сказки, прошли незабываемый путь с главными героями. Настоящее волшебство на сцене и оригинальные сценические решения — всё это невероятная фантазийная история, поражающая масштабом декораций и костюмов, — рассказал представитель школы. — Постановку учащиеся 2 «А» класса посмотрели вместе со своим классным руководителем Еленой Гагариной.
Как отметил сотрудник школы, ребята остались довольны и по окончании активно делились впечатлениями. (ео)
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