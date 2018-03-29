Школьники с Сокола познакомились со сказочным миром «Лукоморья»

Мюзикл «Лукоморье» 25 марта посмотрели второклассники школы №1249 Сокола. Представление проходило в Доме кино.

— Ребята погрузились в тайну русской сказки, прошли незабываемый путь с главными героями. Настоящее волшебство на сцене и оригинальные сценические решения — всё это невероятная фантазийная история, поражающая масштабом декораций и костюмов, — рассказал представитель школы. — Постановку учащиеся 2 «А» класса посмотрели вместе со своим классным руководителем Еленой Гагариной

Как отметил сотрудник школы, ребята остались довольны и по окончании активно делились впечатлениями. (ео)