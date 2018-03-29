Юные таланты из Аэропорта приняли участие в этнографическом фестивале

Вокальные коллективы центра досуга и спорта «Орбита», который действует на территории района Аэропорт, приняли участие в городском этнографическом фестивале музыки и танца «Тимоня». Руководит занятиями юных певцов педагог Наталья Мазуренко. Об этом рассказала представитель центра «Орбита» Екатерина Копейкина

— Наши вокальные ансамбли «Малиновки» и «Двор-мажор» достойно показали себя, выступив на одной сцене с профессиональным коллективами, — поделилась Копейкина.

Адрес центра «Орбита»: Малый Коптевский проезд, д. 4/6. (мю)