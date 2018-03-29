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Юные таланты из Аэропорта приняли участие в этнографическом фестивале
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Юные таланты из Аэропорта приняли участие в этнографическом фестивале 

Управа района Аэропорт города Москвы 1 час назад
Вокальные коллективы центра досуга и спорта «Орбита», который действует на территории района Аэропорт, приняли участие в городском этнографическом фестивале музыки и танца «Тимоня». Руководит занятиями юных певцов педагог Наталья Мазуренко. Об этом рассказала представитель центра «Орбита» Екатерина Копейкина.
— Наши вокальные ансамбли «Малиновки» и «Двор-мажор» достойно показали себя, выступив на одной сцене с профессиональным коллективами, — поделилась Копейкина.
Адрес центра «Орбита»: Малый Коптевский проезд, д. 4/6. (мю)
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