Артисты из Сокола исполнили народные танцы в центре соцобслуживания

В филиале «Сокол» ГБУ ТЦСО «Беговой» 26 марта состоялась встреча с хореографическим коллективом «Журавушка». Коллектив показал программу «В вихре танца».

— Зажигательные танцы под веселое музыкальное сопровождение буквально с первой минуты очаровали зрителей. Зарядившись хорошим настроением, по завершении концерта все зрители в зале пустились в пляс, — уточнили в администрации центра соцобслуживания.

В репертуаре коллектива 43 танцевальных номера. Артисты исполняют мексиканские, современные, цыганские и другие танцы народов мира. Костюмы для выступлений танцоры шьют сами. (ео)