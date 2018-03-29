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Артисты из Сокола исполнили народные танцы в центре соцобслуживания
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Артисты из Сокола исполнили народные танцы в центре соцобслуживания 

Управа района Сокол города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
В филиале «Сокол» ГБУ ТЦСО «Беговой» 26 марта состоялась встреча с хореографическим коллективом «Журавушка». Коллектив показал программу «В вихре танца».
— Зажигательные танцы под веселое музыкальное сопровождение буквально с первой минуты очаровали зрителей. Зарядившись хорошим настроением, по завершении концерта все зрители в зале пустились в пляс, — уточнили в администрации центра соцобслуживания.
В репертуаре коллектива 43 танцевальных номера. Артисты исполняют мексиканские, современные, цыганские и другие танцы народов мира. Костюмы для выступлений танцоры шьют сами. (ео)
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