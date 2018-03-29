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Новый спектакль представят актеры театральной студии «Фрегат» в библиотеке на Башиловской
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Новый спектакль представят актеры театральной студии «Фрегат» в библиотеке на Башиловской 

Управа района Тимирязевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
Премьеру спектакля «Вдовы» по одноименному произведению польского драматурга Славомира Мрожека представят в библиотеке № 34 на Башиловской улице в воскресенье, 1 апреля. Перед зрителями выступят актеры театра-студии «Фрегат». Об этом рассказала заведующая библиотекой Ольга Измайлова.
— Наши гости первыми увидят новый спектакль театра-студии «Фрегат». Это очередная работа команды абсолютно разных, чрезвычайно интересных, отважных и любознательных людей, которые очень любят театр и актерское мастерство, — поделилась Измайлова.
Начало спектакля в 17.00. Вход свободный. Адрес библиотеки: ул. Башиловская, д. 3. (мю)
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