Афиша выходных. Куда пойти в Ростове 30, 31 марта и 1 апреля? 

Премьера кинокомедии
Премьера киноленты под названием «Каникулы президента» состоялась в пяти кинотеатрах Ростова-на-Дону в четверг, 29 марта.
Коротко о сюжете. Устав от рутины, Президент решает отправиться на каникулы в гордом одиночестве, чтобы отдохнуть в Крыму, а заодно свободно пообщаться с народом.
Понимая, что остаться инкогнито и улизнуть от заботливых коллег будет сложно, он прибегает к услугам гримёра. Но его новый облик точь-в-точь совпадает с наружностью Валерия из N-ска, который скрывается от коллекторов по путёвке матери в крымском санатории…
Что будет дальше, узнаете, побывав на премьере.
В ролях: Дмитрий Грачев, Анна Цуканова, Настасья Самбурская, Евгений Сидихин, Гоша Куценко, Дмитрий Дибров и другие.
Продолжительность сеанса 99 минут. Возрастные ограничения 16+.
Спектакль для детей
Балетный спектакль «Белоснежка и семь гномов» идёт на сцене музыкального театра 30 и 31 марта.
Купив билет на постановку, маленькие зрители и их родители окажутся в настоящей сказке, где добро всегда побеждает зло.
Балет полон трюков и визуальных эффектов — декорации сменяют друг друга, как кадры фильма. Действие происходит то в роскошном замке, то в сказочном лесу, то в уютном домике гномов.
Не смогут оставить зрителей равнодушными и масштабные декорации, удивительный свет, оригинальная хореография, колоритные костюмы.
Время действия 160 минут. Возрастные ограничения 6+. Начало: в пятницу 30 марта — в 19 часов, а в субботу 31 марта — в 18:00.
Адрес Музыкального театра: ул. Большая Садовая, 134.
Концерт пародиста
Вечер юмора и песен состоится в воскресенье, 1 апреля в ростовском Доме офицеров.
Главное действующее лицо концерта — певец, композитор, автор текстов для программ: «Смеяться разрешается», «Кривое зеркало», «Петросян-шоу» и других — заслуженный артист России Борис Шварцман.
Он представит зрителям анекдоты, пародии и монологи.
В концерте принимает участие певец и композитор Евгений Михайлов.
Начало концерта в 18 часов. Адрес Дома офицеров Дону, пр. Будённовский, 34.
Билеты на все культурнее мероприятия можно приобрести на Яндекс. Афише.