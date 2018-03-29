Афиша выходных. Куда пойти в Ростове 30, 31 марта и 1 апреля?

Премьера кинокомедии

Премьера киноленты под названием «Каникулы президента» состоялась в пяти кинотеатрах Ростова-на-Дону в четверг, 29 марта.

Коротко о сюжете. Устав от рутины, Президент решает отправиться на каникулы в гордом одиночестве, чтобы отдохнуть в Крыму, а заодно свободно пообщаться с народом.

Понимая, что остаться инкогнито и улизнуть от заботливых коллег будет сложно, он прибегает к услугам гримёра. Но его новый облик точь-в-точь совпадает с наружностью Валерия из N-ска, который скрывается от коллекторов по путёвке матери в крымском санатории…

Что будет дальше, узнаете, побывав на премьере.

Продолжительность сеанса 99 минут. Возрастные ограничения 16+.

Спектакль для детей

Балетный спектакль «Белоснежка и семь гномов» идёт на сцене музыкального театра 30 и 31 марта.

Купив билет на постановку, маленькие зрители и их родители окажутся в настоящей сказке, где добро всегда побеждает зло.

Балет полон трюков и визуальных эффектов — декорации сменяют друг друга, как кадры фильма. Действие происходит то в роскошном замке, то в сказочном лесу, то в уютном домике гномов.

Не смогут оставить зрителей равнодушными и масштабные декорации, удивительный свет, оригинальная хореография, колоритные костюмы.

Время действия 160 минут. Возрастные ограничения 6+. Начало: в пятницу 30 марта — в 19 часов, а в субботу 31 марта — в 18:00.

Адрес Музыкального театра: ул. Большая Садовая, 134.

Концерт пародиста

Вечер юмора и песен состоится в воскресенье, 1 апреля в ростовском Доме офицеров.

Главное действующее лицо концерта — певец, композитор, автор текстов для программ: «Смеяться разрешается», «Кривое зеркало», «Петросян-шоу» и других — заслуженный артист России Борис Шварцман

Он представит зрителям анекдоты, пародии и монологи.

В концерте принимает участие певец и композитор Евгений Михайлов

Начало концерта в 18 часов. Адрес Дома офицеров Дону, пр. Будённовский, 34.

Билеты на все культурнее мероприятия можно приобрести на Яндекс. Афише.