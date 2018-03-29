Актера Федора Добронравова выпишут из больницы не ранее 10 апреля

МОСКВА, 29 марта. / ТАСС /. Ведущий актер Московского театра сатиры Федор Добронравов будет выписан из больницы не ранее 10 апреля, сообщил в четверг ТАСС директор театра Мамед Агаев.

Ранее предполагалось, что актер сможет покинуть клинику 31 марта. «Федора Добронравова оставят в больнице до 10 апреля», — сказал Агаев. По его сведениям, у артиста случилось простудное заболевание, поэтому «медики приняли решение продлить срок пребывания в больнице».

"В соответствии с продлением госпитализации все спектакли с участием Федора Добронравова будут заменены", — заявил директор театра.

Федор Добронравов служит в Московском театре сатиры с 2003 года. В репертуаре артиста пять спектаклей. Он также известен по комедийному скетч-шоу «6 кадров», сериалу «Сваты».