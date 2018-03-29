Театральное мероприятие пройдет в библиотеке имени Жуковского

В библиотеке №18 имени Василия Жуковского 12 апреля пройдет вечер лаборатории «Кафедра драматургии — XXI век».

В программе — чтение пьес-победителей Независимого Международного конкурса «Исходное событие — XXI век — 2017».

— Актеры, переодетые в костюмы, будут сидеть на сцене и читать выразительно пьесу. То есть, вроде бы идет спектакль, но действия никакого не происходит, — рассказала Екатерина Шестакова, главный библиотекарь. — Это действительно очень необычно, и людям нравится. Как правило, приходят около 50 человек.

Актеры прочитают пьесу «Я на Шостаковича, 5» Полины Коротыч и «Парадокс обратимости» Владимира Зуева

Мероприятие начнется в 19:00 по адресу: Лялин переулок, дом 24-26, строение 2. Вход свободный.