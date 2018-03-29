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Театральное мероприятие пройдет в библиотеке имени Жуковского
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Театральное мероприятие пройдет в библиотеке имени Жуковского 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 25 минут назад
Фото: Басманные Вести
В библиотеке №18 имени Василия Жуковского 12 апреля пройдет вечер лаборатории «Кафедра драматургии — XXI век».
В программе — чтение пьес-победителей Независимого Международного конкурса «Исходное событие — XXI век — 2017».
— Актеры, переодетые в костюмы, будут сидеть на сцене и читать выразительно пьесу. То есть, вроде бы идет спектакль, но действия никакого не происходит, — рассказала Екатерина Шестакова, главный библиотекарь. — Это действительно очень необычно, и людям нравится. Как правило, приходят около 50 человек.
Актеры прочитают пьесу «Я на Шостаковича, 5» Полины Коротыч и «Парадокс обратимости» Владимира Зуева.
Мероприятие начнется в 19:00 по адресу: Лялин переулок, дом 24-26, строение 2. Вход свободный.
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