ПЯТНИЦА, 30 марта
Премьера фильма «Не в себе»
Фильм ужасов «Не в себе» от режиссера Стивена Содерберга («Удача Логана», «СуперМайк», «Побочный эффект»), полностью снятый на камеру iPhone, в российском прокате с 30 марта. Эта история о девушке, которая сбегает от навязчивого поклонника в другой город, но оказывается в психушке лицом к лицу со своим главным страхом. Реальны ли кошмары героини или ей это только кажется, узнают зрители. Фильм стал участником внеконкурсной программы «Берлинале 2018».
Где: кинотеатры Москвы и Московской области
Цена: от 150 рублей
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Презентация нового альбома Дельфина
Дельфин 30 марта презентует свой новый, десятый альбом под названием «442». Каждый концерт исполнителя — это перфоманс, начиная от концептуального сет-листа до пространства. Новый альбом станет переворотным для поклонников, так как сам музыкант заявил, что это будет абсолютной противоположностью всем прошлым релизам.
Где: Москва, концертный зал «Известия Холл»
Цена: от 2400 рублей
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Юность/80е: «Асса», «Курьер» и «Маленькая Вера»
Культовые фильмы 80-х, среди которых «Асса» Сергея Соловьева, «Курьер» Карена Шахназарова и «Маленькая Вера» Василия Пичула покажут в кинотеатре «Каро-фильм» в «Атриуме». Эти кинофильмы стали олицетворением целой эпохи, их продолжают растаскивать на цитаты. Представят картины журналист и музыкальный обозреватель «Коммерсанта» Борис Барабанов («Асса»), кинокритик Евгений Майзель («Курьер) и кинокритик Андрей Апостолов («Маленькая Вера»).
Где: Москва, «Каро-фильм Атриум»
Цена: 350 рублей
СУББОТА, 31 марта
Маркет вегетарианского стритфуда
Маркет вегетарианской уличной еды с 31 марта по 1 апреля пройдет в Москве. В программе маркета — мастер-классы, лекции о ЗОЖ и вегетарианстве, два фудкорта, дегустации и конкурсы с призами. Здесь можно будет попробовать кесадилью с халапеньо, веганские бургеры, шаурму, пиццу и хот-доги. Для сыроедов приготовят RAW-стритфуд. Также на маркете можно будет найти смузи, соки, фрукты, колбасы, сыры, молоко, бездрожжевой хлеб и выпечку, полезные десерты, косметику и одежду.
Где: Москва, Трехгорная мануфактура, лофт «Надежда»
Цена: бесплатно, по регистрации
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Концерт Элджея
Концерт Элджея, одного из самых популярных российских рэперов, посвященный презентации его нового альбома «Sayonara Boy X», 31 марта пройдет в Москве. После хитов «Рваные джинсы» и «Розовое вино», вышедших в прошлом году, рэпер приобрел тысячи поклонников по всей стране. Новый альбом музыканта стал уже шестым по счету. Его релиз совпал с общенациональным трауром по погибшим при пожаре в Кемерове. Музыкант хотел перенести дату выхода, но выпускающая компания ему отказала. В своем Instagram исполнитель сообщил, что часть средств с продажи альбома отправит пострадавшим в ТЦ «Зимняя вишня» и их семьям.
Где: Москва, «ГлавClub»
Цена: от 2500 рублей
Весенний «Ламбада-маркет»
Первый «Ламбада-маркет» этой весны пройдет 31 марта и 1 апреля. На этот раз площадкой ярмарки станет Музей Москвы, где свои весенние коллекции представят около 200 дизайнеров из России и из стран ближнего и дальнего зарубежья. Здесь можно будет купить одежду, украшения, винтаж, обувь, сумки, товары для дома, книги, пластинки и игрушки. Для посетителей будет работать фудкорт с бургерами, воками, лимонадами, пиццей.
Где: Москва, Музей Москвы
Цена: бесплатно
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 апреля
Театральный фестиваль «Рузский софит»
Межрайонный театральный фестиваль «Рузский софит» с 31 марта по 1 апреля пройдет в подмосковной Рузе. В программе фестиваля — спектакли подмосковных театров и творческие встречи с театральными коллективами. Посетители смогут увидеть спектакли театров Одинцовского района, Волоколамска, Подольска, Можайска, Клина и Рузы.
Где: Московская область, Руза, Волоколамское шоссе, дом 2 Цена: 100 рублей
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Фестиваль народных промыслов России
Фестиваль народных художественных промыслов России с 30 марта по 1 апреля в четвертый раз проходит в подмосковном Клину. В этот раз фестиваль будет посвящен истории, культуре, традициям и промыслам Чувашии. Посетители узнают, почему Чувашию называют Серебряной Булгарией, как танцуют национальный чувашский танец на углях, и почему Чувашия — родина Чапаева. В программе фестиваля — ярмарка национальных продуктов, танцевальные мастер-классы, лекции и пр.
Где: Московская область, Клин, Советская площадь
Цена: бесплатно