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Актеры из Подольска выступят со спектаклем в Щаповском
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Актеры из Подольска выступят со спектаклем в Щаповском 

Префектура ТиНАО города Москвы 14 минут назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Сотрудники структурного подразделения Дома культуры «Солнечный» в поселке Курилово поселения Щаповское 1 апреля организуют спектакль «Поэтам железного века».
— На мероприятии выступят артисты из ДК «Молодежный» в Подольске. Представители театра-студии «Пер Гюнт» покажут для гостей спектакль «Поэтам железного века». Труппа представит постановки по различным произведениям таких авторов, как Марина Цветаева, Лидия Чарская, Анна Ахматов, Борис Пастернак и Лидия Колокивова. На спектакль приглашены все желающие, — рассказала заведующая библиотекой при Доме культуры «Солнечный» Вера Тупицына.
Мероприятие начнется в 15:00 по адресу: поселок Курилово, улица Центральная, дом №32.
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