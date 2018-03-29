Фестиваль Юна Фоссе соединит театральные столицы Европы

"Несмотря на то, что я был в России всего один раз, я чувствую с ней очень тесную связь благодаря книгам. Достоевский всегда был для меня героем, — признается Фоссе, — а Чехов, конечно, лучший из драматургов, это даже не подлежит сомнению. У меня есть мечта: самому перевести Чехова, чтобы донести многообразие смыслов до норвежского читателя".

Программу фестиваля дополнят лекции и мастер-классы в Российском институте театрального искусства (ГИТИС), творческие встречи в театре «Школа драматического искусства» и Центральном доме актера, а также презентация нового сборника пьес драматурга в Электротеатре «Станиславский». Главный герой лично откроет фестиваль во время телемоста, который соединит его резиденцию в Осло, где он работает над новым романом, и московский Центр имени Мейерхольда.

В театре «Школа драматического искусства» пройдут показы двух спектаклей Александра Огарева: променада «Норвежские читки» (по малым пьесам Фоссе) и «Сюзанны» — истории жизни жены другого норвежского гения Хенрика Ибсена. Роль Сюзанны Ибсен исполняет народная артистка России, лауреат премии «Золотая маска» Евгения Симонова

Ключевым событием фестиваля станет московская премьера спектакля «Тени» на Новой сцене театра имени Евгения Вахтангова. В постановках норвежской театральной компании «Избранные» психологический театр переплетается с современными цифровыми технологиями и перформансом. Спектакль был номинирован на престижную премию «Гедда-присен» и успешно гастролирует по странам Европы, Латинской Америки и Азии.

"Я была буквально ошеломлена творчеством Фоссе двадцать лет назад и сразу захотела поставить спектакль по его произведениям, — рассказывает главный режиссер театральной группы «Избранные» Кари Холтан. — В нашем спектакле «Тени» мы постарались создать особую вселенную, открытую и прозрачную, но в то же время тревожную и загадочную. Пьеса побуждает нас задуматься над вечными вопросами: над тем, кто мы и какой след оставляем в жизнях других людей".

В спектакле Фарида Бикчантаева «Однажды летним днем» Татарского государственного академического театра имени Камала герои Фоссе заговорили на татарском языке. В 2014 году постановка была номинирована на премию «Золотая маска» в четырех категориях: «Лучший спектакль малой формы», «Лучшая работа режиссера», «Лучшая работа художника по свету» и «Лучшая женская роль».

В Центральном Доме Актера состоятся показ спектакля Йоэла Лехтонена «Имя» и творческая встреча с режиссером Алексеем Слюсарчуком , а в Электротеатре «Станиславский» пройдет презентация нового сборника пьес Фоссе «Когда Ангел проходит по сцене», вышедшего в редакции «Жанры» издательской группы АСТ.

Завершится фестиваль в Санкт-Петербурге. Театр имени Ленсовета покажет спектакль «Сон об осени» лауреата премии «Золотая маска» Юрия Бутусова: «Загадочность Фоссе — одна из важнейших черт его драматургии. Когда я читаю Фоссе, я думаю о Тарковском, его вере в то, что смерти нет, его понимании невозможности счастья. И жизни, наполненной мечтами о нем».