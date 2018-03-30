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В театре «Модерн» покажут спектакль Юрия Грымова
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В театре «Модерн» покажут спектакль Юрия Грымова 

Свободная пресса 2 часа назад
Фото: Свободная пресса
12 апреля в 19:00 на сцене театра «Модерн» покажут новый спектакль Юрия Грымова: лирическую комедию «Матрёшки на округлости Земли».
Жизненная комедия о женщинах, о матерях, женах, хозяйках и любовницах. Разные судьбы главных героинь (которых автор иронично называет Матрёшками) переплетаются друг с другом вокруг главной темы, материнской ситуации, где каждая проявляет себя по-разному.
Простота и жизненность ситуаций регулярно переплетаются с остроумной шуткой и появлением необычных, ярких, персонажей. В течение всего действия зрителей ожидают личные откровения, а Матрёшек — серьезные испытания. Это история о любви, надеждах и очаровании.
Найдет ли настоящая женщина решение, которое будет принято не только окружающими, но и Небесами? Конечно да, ведь именно от них, женщин, ни много ни мало, зависит будущее всех нас.
Никто из троих Матрёшек не знает, чем закончится их удивительное испытание, ведь жизнь тем и прекрасна, что часто бывает несправедлива.
В роли Матрёшек: Надежда Меньшова, Лика Нифонтова, Мария Орлова
Продолжительность 1 час 20 мин без антракта
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