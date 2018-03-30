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Балерина Илзе Лиепа выдала «золотой» диплом нижегородскому хореографическому ансамблю
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Балерина Илзе Лиепа выдала «золотой» диплом нижегородскому хореографическому ансамблю 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
Проведение конкурса и присуждение премии проходят один раз в год по итогам прошедшего сезона. Премия присуждается в трех возрастных группах от 7 лет до 21 года в следующих номинациях: народный танец, классический танец, современный танец, народная стилизация, а также сольное выступление. Об этом сообщают организаторы конкурса.
Премию «Весна священная» назвали в честь знаменитого балета Игоря Стравинского, в котором воспевается воскресение природы, культ танца, идея танца как символа энергии жизни.
В этом году на конкурс приехали около 400 участников. Нижний Новгород представлял Ансамбль современного танца «Ракета» детской школы искусств «Созвездие». Его в 1995 году создали Наталья и Даниил Верещагины.
— В нашем коллективе танцуют свыше 300 детей от 4 лет и группа взрослых танцоров до 25 лет, — рассказала представитель школы «Созвездие». — Ребята проходят специальные курсы в стиле jazz, contemporary, folk— modern, эстрадного и классического танца. Выпускники Школы Искусств получают дипломы о предпрофессиональном хореографическом образовании.
Коллектив успел заявил о себе не только на городских и областных, но и на всероссийских и международных конкурсах, фестивалях.
Всемирно известная балерина Илзе Лиепа высоко оценила творчество нижегородцев и жюри под ее председательством решило, что «Ракета» была лучшей командой, исполняющей свои композиции в жанре народной стилизации.
Кстати, в конце апреля Илзе Лиепа приедет в Нижний Новгород с гала-концертом, посвященным 200-летию хореографа, основоположника русского балетного театра Мариуса Петипа.
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