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Правнучка балерины Матильды Кшесинской встречается с премьером Большого театра Денисом Родькиным
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Правнучка балерины Матильды Кшесинской встречается с премьером Большого театра Денисом Родькиным 

WMJ.ru 55 минут назад
Фото: WMJ.ru
Элеонора Севенард, праправнучка балерины Матильды Кшесинской, чье имя еще несколько месяцев назад не сходило с заголовков СМИ, нашла свою любовь. Звезда Большого театра встречается с его премьером Денисом Родькиным. Влюбленные вместе принимают участие в нескольких постановках. Чувства на сцене переросли в реальную жизнь. И хоть свои отношения пара пока не комментирует, в соцсетях уже стали появляться редкие совместные фотографии.
Стоит отметить, что дебютировала Элеонора на сцене Большого совсем недавно — в конце сентября 2017 в балете «Дон Кихот». Так что можно сказать, что главный театр страны подарил юной девушке сразу два счастливых билета: и в карьере, и в личной жизни.
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Фото:Instagram
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