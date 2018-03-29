Гарри Поттер уже не тот: 28-летний Дэниел Рэдклифф выглядит болезненно

Гарри Поттер» Дэниел Рэдклифф в юности страдал от алкогольной зависимости и не скрывал этого. Справиться с пагубной привычкой ему помогла семья, родители во время поняли, что проблема серьезная и отправили его на реабилитацию. Но, похоже, эффект от нее был недлительным.

На днях актер поддержал своего друга Билли Крудапа, посетив его спектакль. Актеры сделали несколько совместных снимков. Кадры Рэдклиффа и Крудапа появились в Сети и вызвали недоумение у поклонников. Они отметили, что Дэниел плохо выглядит: синяки, мешки под глазами и морщины делают его старшего своего возраста. Злопыхатели утверждают, что актер взялся за старое: якобы Рэдклифф в последнее время то и дело зависает в барах.

Фото: Instagram

Кстати, актер устраивал шумную вечеринку в Санкт-Петербурге два года назад. Тогда он приезжал в северную столицу инкогнито и его появление в одном из питейных заведений вызвало восторг у публики. Рэдклифф тогда не мелочился: он оплатил напитки всем присутствующим в баре и веселился там до утра, под конец вечера устроив танцы на столе.