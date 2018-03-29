Урин заявил, что ограничений по поводу постановки балета «Нуреев» никогда не было

МОСКВА, 29 марта. / ТАСС /. Государственной академический Большой театр свободен в выборе постановок, за последние пять лет не было никакого давления на репертуар. Ограничения не коснулись и спектакля «Нуреев», сказал генеральный директор Большого театра Владимир Урин на дискуссии в четверг в рамках программы Третьяковской галереи «Культура без границ».

"За пять лет никакого давления. Наверное потому, что мне удалось договориться об этом с первым лицом государства. Никакого давления ни на репертуар театра, ни на решения театра не было вообще", — сказал Урин. На вопрос о противоречивой ситуации с балетом Кирилла Серебренникова «Нуреев», директор отметил, что он ожидал такую реакцию от СМИ и недоверие к его словам.

9 декабря 2017 года в Большом театре России состоялась премьера балетного спектакля «Нуреев» в постановке Серебренникова. Показ спектакля, посвященного жизни артиста балета и балетмейстера Рудольфа Нуреева , первоначально был запланирован на лето 2017 года, но был перенесен. В СМИ приводилась версия, что его показ мог быть отложен якобы из-за вмешательства Министерства культуры РФ

"С «Нуреевым» была абсолютно простая и прозрачная ситуация. Те, кто видел это спектакль, вне зависимости от того, как они к нему отнеслись, увидели, какой объем работы [был проделан], и сколько людей занято в этом спектакле", — сказал Урин. Он сообщил, что в спектакле занято около 150-170 человек балетной труппы. «Сейчас мы планируем привезти этот спектакль на гастроли в Лондон», — сказал директор ГАБТ, добавив, что для этого театру понадобится отправить более 200 человек балетной труппы и 115 человек сверх того.

"Это объем, который есть в этом спектакле. Это очень многослойная и сложная работа, соединение всего, и мы не успели сделать к премьере, поэтому мы перенесли премьеру — недоверие было катастрофическое", — отметил Урин. Он добавил, что после премьеры «Нуреева», у общественности вновь возникли сомнения — на этот раз по поводу того, останется ли спектакль в репертуаре.

"В июне будет спектакль, в ноябре. Спектакль будет в репертуаре. Никаких ограничений по поводу этого спектакля нет и никаких просьб не было", — заверил Урин.

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