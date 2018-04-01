Московский «Ревизор» в постановке Роберта Стуруа потряс грузинских зрителей 

ТБИЛИСИ, 1 апреля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский театр Et Cetera под руководством народного артиста РФ Александра Калягина, который в субботу впервые представил грузинским зрителям спектакль «Ревизор. Версия» по пьесе Николая Гоголя в постановке своего главного режиссера, народного артиста СССР Роберта Стуруа, произвел в Тбилиси настоящий фурор. Полностью заполненный зал Грузинского государственного академического театра имени Шота Руставели, художественным руководителем которого также является Роберт Стуруа, приветствовал современное прочтение классического произведения стоя, наградив спектакль 10-минутной овацией, передает с места события корреспондент ТАСС.
"Я счастлив, что у нас и у вас есть Роберт Стуруа", — заявил со сцены, обращаясь к зрителям, Александр Калягин, и овация возобновилась с удвоенной силой.
Спектакль «Ревизор. Версия» идет два часа без антракта. В роли Хлестакова — 75-летний Калягин, Городничего играет молодой актер Владимир Скворцов, в других ролях заняты Наталья Благих, Кристина Гагуа, Иван Косичкин, Сергей Тонгур, Артем Блинов, Евгений Шевченко, Григорий Старостин.
"Я в восторге", — поделился своими впечатлениями с ТАСС поэт Резо Амашукели. «Роберт Стуруа — мой ближайший друг, — сказал он. — Я всегда смотрю спектакли московского театра Et Cetera, который неоднократно бывал на гастролях в Грузии. Я люблю Россию, я взращен на русской культуре, и никто этого у меня не сможет отнять».
"Мы очень довольны, мы восхищены", — говорили ТАСС многие зрители.
"Я счастлив, что моему зрителю понравился спектакль. И счастлив, что они мне сделали такой подарок к 80-летию", — сказал ТАСС Роберт Стуруа. Юбилейную дату он отметит еще только 31 июля, а до этого дня Тбилисский театр имени Шота Руставели со спектаклями Стуруа приедет в Россию с ответными гастроялми, которые планируются на апрель-май и пройдут в Москве и Санкт-Петербурге. Второй заключительный показ спектакля в Тбилиси состоится в воскресенье.