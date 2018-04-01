Московский «Ревизор» в постановке Роберта Стуруа потряс грузинских зрителей

"Я счастлив, что у нас и у вас есть Роберт Стуруа", — заявил со сцены, обращаясь к зрителям, Александр Калягин, и овация возобновилась с удвоенной силой.

"Я в восторге", — поделился своими впечатлениями с ТАСС поэт Резо Амашукели. «Роберт Стуруа — мой ближайший друг, — сказал он. — Я всегда смотрю спектакли московского театра Et Cetera, который неоднократно бывал на гастролях в Грузии. Я люблю Россию, я взращен на русской культуре, и никто этого у меня не сможет отнять».

"Мы очень довольны, мы восхищены", — говорили ТАСС многие зрители.

"Я счастлив, что моему зрителю понравился спектакль. И счастлив, что они мне сделали такой подарок к 80-летию", — сказал ТАСС Роберт Стуруа. Юбилейную дату он отметит еще только 31 июля, а до этого дня Тбилисский театр имени Шота Руставели со спектаклями Стуруа приедет в Россию с ответными гастроялми, которые планируются на апрель-май и пройдут в Москве и Санкт-Петербурге. Второй заключительный показ спектакля в Тбилиси состоится в воскресенье.