Московский театр Et Cetera отправился на гастроли в Тбилиси

МОСКВА, 29 марта. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова /. Московский театр Et Cetera под руководством народного артиста РФ Александра Калягина отправился в четверг на гастроли в Тбилиси. Выступления труппы пройдут на сцене Грузинского государственного академического театра имени Шота Руставели, где 31 марта и 1 апреля покажут спектакль «Ревизор. Версия» в постановке грузинского режиссера, народного артиста СССР Роберта Стуруа , сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Собственно, имя Роберта Стуруа и стало вдохновителем нынешних гастролей", — рассказала представительница пресс-службы Et Cetera. «31 июля Роберту Робертовичу [Стуруа] исполнится 80 лет, — продолжила она, — в преддверии юбилейной даты решено было организовать серию мероприятий, в числе которых и предстоящие гастроли Et Cetera». Собеседница агентства напомнила, что Стуруа является художественным руководителем Грузинского государственного академического театра имени Шота Руставели и главным режиссером московского Et Cetera.

В пресс-службе театра отметили, что «это далеко не первые гастроли театра в Грузию». «Все спектакли, поставленные Стуруа на сцене Et Cetera, ранее смогли посмотреть и соотечественники режиссера в Грузии», — сказала собеседница агентства.

В пресс-службе напомнили, что спектакль отметили различными призами, среди которых театральная премия газеты «Московский комсомолец» , премия зрительских симпатий «Звезда театрала». В Москве «Ревизор. Версия» признали «Гвоздем сезона». «Но главной наградой мы считаем неиссякаемый интерес публики к этому спектакли, который всегда собирает аншлаг, — отметила собеседница агентства. — Как нам сообщили из Тбилиси, все билеты на „Ревизора“ там тоже полностью проданы».

В пресс-службе Et Cetera добавили, что ответный визит Тбилисского театра имени Шота Руставели со спектаклями Стуруа в Россию планируется на апрель-май, гастроли состоятся в Москве и Санкт-Петербурге. Кроме того, Театр имени Шота Руставели собирается на гастроли по нескольким городам США. К юбилею Стуруа издадут книгу с иллюстрациями всех спектаклей, поставленных режиссером. Завершится юбилейная программа праздничным вечером в октябре в Тбилиси.