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Театр Et Сetera едет на гастроли в Тбилиси
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Театр Et Сetera едет на гастроли в Тбилиси 

РИА Новости 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА,29 мар — РИА Новости. Гастроли московского театра Et Сetera пройдут в Тбилиси в субботу и воскресенье в связи с празднованием 80-летия его главного режиссера и худрука Тбилисского театра имени Руставели Роберта Стуруа.
Московский театр на сцене театра Руставели представит грузинским зрителям спектакль «Ревизор. Версия» в постановке Стуруа. Это не первые гастроли театра в Грузии.
Тбилисский театр Руставели планирует приехать в Москву и Петербург в апреле-мае с несколькими постановками Стуруа. Кроме того, в рамках празднования юбилея тбилисская труппа выступит в нескольких городах США.
К юбилею Стуруа будет издана книга с иллюстрациями всех спектаклей, поставленных режиссером за его большую творческую жизнь. Завершится программа премьерным спектаклем «Мастера» и праздничным вечером в октябре в Тбилиси.
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