Театр Et Сetera едет на гастроли в Тбилиси

МОСКВА,29 мар — РИА Новости . Гастроли московского театра Et Сetera пройдут в Тбилиси в субботу и воскресенье в связи с празднованием 80-летия его главного режиссера и худрука Тбилисского театра имени Руставели Роберта Стуруа.

Московский театр на сцене театра Руставели представит грузинским зрителям спектакль «Ревизор. Версия» в постановке Стуруа. Это не первые гастроли театра в Грузии.

Тбилисский театр Руставели планирует приехать в Москву и Петербург в апреле-мае с несколькими постановками Стуруа. Кроме того, в рамках празднования юбилея тбилисская труппа выступит в нескольких городах США.

К юбилею Стуруа будет издана книга с иллюстрациями всех спектаклей, поставленных режиссером за его большую творческую жизнь. Завершится программа премьерным спектаклем «Мастера» и праздничным вечером в октябре в Тбилиси.