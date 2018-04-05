В театре «Et Cetera» покажут созданный детьми спектакль

Предпремьерной суетой театр «Et Cetera» не удивишь. Но такое здесь впервые! На сцену готовятся выйти очень необычные актёры, передает "ТВ Центр"

Это вообще уникальный проект. Волонтеры благотворительного фонда предложили подопечным одного из московских центров помощи семье и детству создать театр! Всерьез, по-взрослому. Со множеством существующих в нём профессий.

"Мы были несколько раз на экскурсиях, где детей водили за кулисы. Дети своими руками пощупали, что такое изнутри театр, потом проводили мастер-классы — сценическая речь, грим — потому что гримируемся мы тоже с помощью детей, дети пытаются сами гримировать себя", — рассказала директор благотворительного фонда Наталья Быковская

Шесть месяцев — пока длился проект — они вообще всё делали сами. Коллективно придумали историю, написали пьесу. О том, как несколько запутавшихся в жизни людей оказались вместе среди туземцев на затерянном острове.

Но театр — это ведь не только актеры. Вот и занимались костюмами, декорациями, светом, звуком, безопасностью, рекламой, финансами. Был даже свой отдел питания — никто ведь не будет оспаривать важность театрального буфета.

В «Et Cetera» сами удивляются, как решились на такой смелый проект. Но все службы театра детям помогали — от души, не жалея личного времени. И с трепетом следили за премьерой.

"Мы очень боялись, что их не будет слышно, что их не будет видно. Они молодцы, правда, молодцы! Наверное, есть более профессиональные детские театральные коллективы, но мы с вами имеем дело не с театральным коллективом, а с ребятами, многие из которых полгода назад узнали, что такое театр", — заявила заместитель художественного руководителя театра Мария Кудрявцева

Премьера прошла с успехом, спектакль теперь хоть в репертуар добавляй. Впрочем, у проекта наверняка будет продолжение. Не исключено — вслед за театром возьмутся покорять искусство кино.

Юлия Богоманшина, Дина Самохина, «ТВ Центр».