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Гендиректор Большого театра считает, что необходим новый закон о культуре
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Гендиректор Большого театра считает, что необходим новый закон о культуре 

ТАСС 53 минуты назад
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Генеральный директор Большого театра Владимир Урин считает, что пришло время для нового закона о культуре.
Выступая в четверг в ходе дискуссии в рамках программы Третьяковской галереи «Культура без границ», Урин напомнил, что в настоящее время идет разработка нового законопроекта о культуре. «Главное, что необходимо — это вывести культуру из сферы социальной, — сказал Урин. — Это должна быть абсолютно самостоятельная сфера».
При этом он считает, что новый закон действительно необходим. «Мне кажется, сегодня пришло время нового закона о культуре, уверен абсолютно, что такой закон нужен», — сказал Урин, добавив, что речь идет о коренном изменении взаимоотношений между культурной сферой и государством.
Как отметил гендиректор Большого театра, в настоящее время законодательство в культурной отрасли оставляет желать лучшего. «Что касается законодательства, все, что происходит в этом смысле в стране и в сфере культуры, мне кажется чудовищным», — отметил Урин.
Он считает, что сегодня идет процесс «забюрокрачивания» всей системы. «Количество бумаг, которые я подписываю как директор, с каждым годом увеличивается в несколько раз, — рассказал Урин. — Это разрушает саму систему организации творческой работы».
В феврале 2018 года Путин поручил подготовить концепцию проекта закона «О культуре». Как сообщает официальный сайт Кремля, такое поручение глава государства дал по итогам заседания Совета при президенте по культуре и искусству, которое состоялось 21 декабря 2017 года. Президент указал на необходимость обеспечить разработку самих законопроектов к 1 июля 2018 года.
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