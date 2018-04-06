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Театр киноактера побывает на западе Москвы
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Театр киноактера побывает на западе Москвы 

На Западе Москвы 1 час назад
Фото: На Западе Москвы
6 и 13 апреля на сцене ДК им. Горбунова по адресу: ул. Новозаводская, д.27 покажут «Метаморфозы II: Жёны артистов». Спектакль, созданный по произведениям Антона Чехова и Ивана Бунина, поставлен Никитой Михалковым.
Это второй спектакль Государственного театра киноактера по произведениям А. П. Чехова и И. А. Бунина, в котором предпринята попытка передать на сцене всю атмосферную глубину, столь присущую творчеству этих мастеров слова. По мнению художественного руководителя постановки, в основу спектакля намеренно взяты не драматургические, а прозаические произведения писателей, позволяющие как бы из воздуха, из ничего, из ниоткуда, материализовать и воссоздать заново тончайшие взаимоотношения и характеры бунинских и чеховских героев. «Несмотря на всю прозрачность данной прозы, а скорее именно поэтому, задача эта архитрудная, но чрезвычайно увлекательная, и самое главное — невероятно полезная для актеров, пытающихся найти в себе новые возможности и оттенки актерской игры», — отмечает Никита Михалков.
В основе действа — своеобразный литературно-сценический коллаж, состоящий из нескольких произведений классиков ("Кума", «Муза», «Осенью», "Ида", «Несчастье», «Княгиня», «Шуточка», «Рассказ госпожи NN», «Жены артистов»), который поставлен в необычном формате открытой репетиции. Главной особенностью постановки стала форма повествования, сочетающая в себе 3D-декорации, видеозарисовки, и рождающая тем самым атмосферу поистине «живого кино».
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