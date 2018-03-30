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Артисты «Глобуса» учат иностранные языки к премьере спектакля «Игрок»
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Артисты «Глобуса» учат иностранные языки к премьере спектакля «Игрок» 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
С помощью преподавателей актеры оттачивают произношение фраз на немецком и французском, чтобы погрузить зрителей в атмосферу вымышленного европейского города Рулетенбурга. Свое прочтение классического романа Достоевского поставила в «Глобусе» московский режиссер Ирина Керученко, которая уверена, что сейчас он актуален как никогда. «Конечно, это про наше время. В „Игроке“ бешеные деньги выбрасываются в пустоту. Люди молятся на деньги. Все покупается за деньги. Отношения человеческие выстраиваются в системе: насколько человек богат — не богат, насколько способен купить тебе château (замок) или не способен. Если не способен — никаких не может быть любовных отношений».
«Игрока» называют «историей обыкновенного безумия» и «романом об идее-страсти». Всепоглощающая страсть к азартным играм была знакома Достоевскому не понаслышке — он регулярно играл в казино и жил в страхе долговой тюрьмы. Даже сам роман он написал, чтобы вернуть проигранные деньги своей подруги Полины Сусловой, которая и стала прототипом роковой красавицы Полины Александровны, чьего расположения ожидает бедный учитель Алексей Иванович.
Премьера спектакля «Игрок» состоится 17, 18 апреля 2018 года в 18.30 на большой сцене театра «Глобус».
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