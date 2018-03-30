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Уличным концертом отметят вологжане юбилей «Студенческой весны»
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Уличным концертом отметят вологжане юбилей «Студенческой весны» 

Вологда.рф 58 минут назад
Фото: Вологда.рф
В 25-й раз на Вологодчине проходит фестиваль «Студенческая весна на Арт-факультете». Отметить юбилей конкурса организаторы приглашают всех желающих.
25-летие «Студвесны» творческая молодежь — нынешние студенты и участники конкурса прошлых сезонов — отметит большим концертом. На сцену выйдут авторы лучших вокальных, хореографических, театральных и оригинальных номеров всех лет. Увидеть всю талантливую молодежь области на одной сцене можно будет 31 марта на Кремлевской площади. Праздник начнется в полдень.
Напомним, что отборочные туры этого сезона уже прошли. Жюри оценило почти две сотни творческих номеров студентов. В финал вышли 80 номеров. 21 апреля в Вологде состоится гала-концерт «Студенческой весны-2018», на котором назовут имена победителей, а зрители увидят самые яркие выступления.
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