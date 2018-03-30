Гид по выходным: куда пойти с детьми в Москве 31 марта — 1 апреля

Фестиваль камерных театров «Карабас»

Все еще продолжается фестиваль «Карабас» — и билеты еще есть на все спектакли этих выходных. Фестиваль «Карабас» — это особый, современный тип камерного театра для всей семьи. В программе — лучшие спектакли для детей и их родителей, созданные независимыми профессиональными театрами и творческими объединениями в этом сезоне. Все это подходит в основном для младших, но есть кое-что и для детей постарше. Проверяйте программу!.

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Весенние каникулы в Дарвиновском музее

Дарвиновский музей заготовил большую программу на каждый день весенних школьных каникул. Например, 31 марта –в День птиц –можно будет подержать в руках страусиное яйцо, рассмотреть в микроскоп структуру пера и собрать интерактивную модель птичьего глаза. В мультимедийном центре «ЭкоМосква» будут проводиться интерактивные занятия для детей — специалисты музея научат отличать съедобные грибы от несъедобных и распознавать зверей и птиц по их следам. А в Учебной лаборатории традиционно пройдут занятия «Мир под микроскопом», где при помощи современных световых приборов можно детально рассмотреть разнообразные клетки листьев, цветов, плодов растений и живых одноклеточных животных.

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Международный день птиц в парке «Лосиный остров»

31 марта и 1 апреля 2018 года национальный парк «Лосиный остров» устраивает экологический праздник «День птиц». Синоптики обещают потепление (возможно, даже солнце), так что, можно выбраться всей семьей на прогулку в лесопарк. В программе: интересные факты о птицах, мастер-классы по изготовлению птичек из природных материалов, а после все участники прогулки отправятся на экскурсию по Лосиному острову и будут развешивать скворечники. А если повезет, можно будет увидеть не только птиц, но и лосей — иногда они выходят к людям.

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«БеспринцЫпные семейные чтения» в «Гоголь-центре»

Благотворительному Фонду Константина Хабенского 9 апреля 2018 года исполняется десять лет. По этому поводу проект «БеспринцЫпные чтения» поздравляет команду и подопечных Фонда и приглашает зрителей на выступления в «Гоголь-центре». Все собранные от продажи билетов средства будут направлены на помощь детям с опухолями мозга.

"БеспринцЫпные чтения" — это театральный проект, создателем которого стал Александр Цыпкин . Идея его проста: есть чудесные, смешные, сатирические, злободневные рассказы, отрывки из которых на свой вкус и по своему усмотрению читают приглашенные гости. А зрители слушают это все, смеются — и иногда грустят.

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Музейная «летучка» в Музее декоративно-прикладного искусства

Хорошая история для тех, кто ищет новый интересный кружок. Музейный центр устраивает день открытых дверей: можно будет посмотреть на его работу изнутри. Например, понаблюдать, как проходят детские занятия в экспозиции и интерактивных залах музея, в мастерских и в новой столярной студии.

После прогулки по Музейному центру посетителям нальют чаю и расскажут о планах и детских программах на лето. Кроме того, можно будет заранее забронировать или сразу выкупить особенно популярные детские и семейные абонементы выходного дня, а также сезонные тематические программы.

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Лекция «А вы знаете, что круассан не француз?» в LavkaLavka

В ресторане LavkaLavka на Остоженке теперь раз в две недели по субботам читают лекции о кулинарных традициях разных народов. Каждый продукт — это часть всемирной истории, поэтому лектор, кандидат исторических наук и научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН рассказывает о том, как тот или иной продукт вписан в кулинарную историю народов.

В этот раз Наталья Лапкина прочтет лекцию под названием «А вы знаете, что круассан не француз?». Можно будет слушать лектора, пить чай с плюшками, а также делать пастельные зарисовки под руководством ведущей.

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