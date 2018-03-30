Главные события Москвы с 31 марта по 6 апреля

Чтобы наконец прогнать зиму, нужно побольше двигаться и получить яркие позитивные эмоции. Отправляемся на спектакли, концерты, выставки! О самых интересных событиях в Москве рассказывают Dni.Ru в своем еженедельном обзоре.

30 марта, пятница

В «Гоголь-Центре» покажут музыкальные спектакли от группы Billy's Band «Блюз в голове» и «Игры в Тома Уэйтса». Музыканты представляют постановки, которые станут новой гранью в деятельности этих творческих личностей. «Блюз в голове» — во многом автобиография, песни сочетаются с глубокими и остроумными рассуждениями о детстве, творчестве, родном Петербурге и взаимоотношениях с противоположным полом. «Игры в Тома Уэйтса» — можно назвать визитной карточкой группы, ведь музыканты в начале своего пути играли на песни именно этого артиста. «Мы очень ждем и готовимся к этим постановкам, — говорит группа. — Уверены, что они будут интересны не только тем, кто любит наши песни, но и театралам — это будут не концерты на театральных подмостках, а полноценные спектакли: со светом и декорациями, выстроенной драматургией, и, конечно, музыкой». Спектакли можно увидеть 30 и 31 марта.

В Детском музыкальном театре имени Наталии Сац состоится премьера оперы «Сказка про славного царя Гороха и его прекрасных дочерей». Создатели так рассказывают о постановке: «Эта „потешная опера“ с Шутами и Шутихами, плясками и боями, свадьбами и пирами расскажет зрителям про царя Гороха, его соседа и соперника царя Пантелея, жену Луковку, двух прекрасных дочерей Кутафью и Горошинку, их женихов и весь народ, который то поднимает бунты, то гуляет на свадьбе. Художественный руководитель театра Георгий Исаакян отмечает: „Эта опера — современная игра в фольклор, наш сегодняшний взгляд на народную русскую музыку, народный театр“.

В „Известия Холл“ Дельфин презентует свой новый альбом. Новая пластинка во многом станет переворотом: новый состав музыкантов, новое звучание. Возможно, это будет абсолютная противоположность релизам последних лет. Одно можно сказать точно, что лирика будет такой же мощной и цепляющей, вмещающей в себя все краски мира — с его добром и злом, любовью и ненавистью, красотой и грубой реальностью.

31 марта, суббота

В кинокомплексе Каро Sky 17 Авиапарк состоится торжественная церемония награждения победителей VIII Российского международного кинофестиваля остросюжетного кино и хоррор-фильмов „КАПЛЯ“. Статуэтками в виде больших хищных растений наградят деятелей кинематографа в категориях „Надежда на спасение“, „Народное голосование“, спецпремию дадут „За отечественный и международный вклад в развитие жанров остросюжетного кино“. Среди гостей мероприятия отечественные и зарубежные звезды ужастиков и остросюжетных фильмов. Церемония продлится пять часов, помимо вручения наград зрителей также ждут фуршет-дегустация, перфоманс-квест в жанре хоррор, косплей-шоу, выставка картин по мотивам произведений Стивена Кинга , а также выставка хищных растений.

В Театре на Юго-Западе состоится премьера детского спектакля „Дневник Элли/Изумрудный город“. Режиссер Михаил Белякович постарался воплотить в этой работе все современные возможности театра — грим, костюмы, декорации — на уровне лучших диснеевских фильмов. Добавив к этому световые спецэффекты, музыку и профессиональный звук. Историю, скорее всего, знают все: Элли попала в Волшебную страну со своим верным другом Тотошкой, где их ждут невероятные приключения.

В „Крокус Сити Холле“ состоится концерт знаменитого ансамбля японских барабанщиков KODO. Коллектив раскрывает всю красоту ритмов древних японских барабанов тайко, а также экспериментирует по их сочетанию с другими национальными искусствами и современными музыкальными находками. В общей сложности в группе участвуют до шестидесяти человек. Их музыка звучала в афинском Акрополе, в лондонском королевском зале „Альберт-Холл“, кинофильмах и альбомах известных групп.

1 апреля, воскресенье

Клуб Йоги Смеха „Харрррррррашо“ и ГУП „Московский метрополитен“ проведут в столичной подземке флешмоб „Счастливый вагон“, который будет посвящен Дню смеха. Йога смеха — это методика, придуманная индийским доктором Маданом Катарией. В ее основе лежит особенность нашего организма, который не различает искусственный и естественный смех. В любом случае возникают одинаковые химические процессы — мозг вырабатывает гормон счастья. Поэтому на занятиях такой йогой практикующие не стоят в сложных асанах, а от души смеются без всяких причин. Проверено — настроение и самочувствие улучшаются.

В „Крокус Сити Холле“ со специальной праздничной программой ко Дню смеха выступят Александр Ревва Михаил Галустян . Они покажут музыкальные и комедийные номера и миниатюры, затрагивающие самые актуальные темы. Актеры обладают невероятным чувством юмора и бешеной энергетикой и харизмой, а значит будет весело.

В „Adrenaline Stadium“ выступит Алан Уокер (Alan Walker), двадцатилетний автор хитов „Faded“, „Alone“, „Sing Me To Sleep“ и „Tired“, широко разошедшихся по всему миру. Дебютировав на мировых площадках как разогревающий артист у Рианны, Джастина Бибера и Мартина Гаррикса , Уокер быстро дорос до статуса самодостаточной фигуры. Помимо сольных композиций он успел посотрудничать с Bruno Mars, Sia, Charlie XCX, Miley Cyrus и другими известными артистами. На сцене артист появляется в капюшоне и маске. „Маска, — говорит музыкант, — это символ единства людей, их схожести друг с другом, а не просто артистическая фишка“.

В клубе „RED“ состоится совместный концерты „Мальбэк х Сюзанна“. Популярный коллектив „Мальбэк“ объединит усилия с участницей украинского Х-Фактора Сюзанны — такая смесь не может не радовать поклонников. Артисты покорили Apple Music и Вконтакте, но в сети им слишком тесно, поэтому артисты готовы порадовать публику живым выступлением.

2 апреля, понедельник

В театре „Русская песня“ выступит заслуженная артистка России, участница телепроекта „Голос“ Нина Шацкая . Она в сопровождении симфонического оркестра представит зрителям программу „Голос любви“. Отличительной особенностью исполнительницы является смешение жанров, изобретение нового звучания известных произведений. Это могут быть и классические джазовые композиции с интонациями Александра Вертинского , и классические русские романсы, спетые тембром Билли Холидей. Специальные гости — джаз-певец Брэндон Стоун и группа FolkBeat.

3 апреля, вторник

В Центральном Доме Актера состоится премьера постановки „С любимыми не расставайтесь“. Зрители увидят истории отношений разных пар, по-своему счастливых, и по-своему несчастных, объединенных одним сильнейшим чувством — любовью. Им предстоит ответить на вопросы, что такое любовь и что такое привязанность, какова цена расставания и может ли жить человек без любви? Каждая история уникальна, наполнена и страстями, и нежностью, и юмором, и надеждой И можно надеяться на то, что любимые, несмотря на все трудности, научатся быть счастливыми и вновь обретут друг друга.

В Доме-музее Марины Цветаевой состоится мероприятие, приуроченное сразу к нескольким поводам. Во-первых, будут презентованы аудиодиск и книга, посвященные жизни и творчеству Марины Ивановны, во-вторых, начнется отсчет последнего месяца работы юбилейной выставки „Где мой дом?“. В-третьих, музеем запланированы органный концерт, выступления молодых авторов, театральные и поэтические перфомансы и многое другое. Событие станет настоящим подарком для всех поклонников творчества Марины Цветаевой.

4 апреля, среда

5 апреля, четверг

В Four Seasons Hotel Moscow c гастрономической гастрольной программой приезжает шеф-повар Grand-Hotel du Cap-Ferrat Йорика Тише, обладающий статусной звездой Мишлен, можно сказать, Оскаром в области высокой кухни. С 5 по 7 апреля 2018 года посетителям ресторана Quadrum будет предложен ужин из пяти блюд. Йорик Тише создает эксклюзивные шедевры, сочетающие элементы Италии, Средиземного моря и побережья Кап-Ферра. Цель, котороую он ставит сам себе — создание уникального вкуса, который не найдешь нигде более.

В „ГлавClub Green Concert“ презентует новый альбом группа „Animal Джаz“. Работа над пластинкой „Счастье“ велась три года. Публика уже смогла услышать и оценить по достоинству синглы „Не твоя смерть“, „Любовь к полетам“ и „Счастье“. Фронтмен группы Александр Красовицкий рассказывает: „Я такой человек — у меня часто внутри холод. И кромешная темнота. А в другие периоды жизни — огонь и яркий свет. Между этими стихиями моя душа и мечется вот уже много лет. Но иногда вдруг наступает миг равновесия. Мгновение, когда температура внутри становится комнатной. И ощущение покоя и какой-то правильной наполненности. Вот это мгновение, когда нет ни пожара, ни мороза — это и есть счастье. Вот об этом наш новый альбом“.

В кино выходит боевик „Жажда смерти“ с Брюсом Уиллисом в главной роли. Хирург промышлял тем, что подпольно оказывал экстренную медицинскую помощь бандитам, находящимся в критическом состоянии — в больницу же им нельзя. Однако его жена и дочь погибают от рук уличной банды, и герой начинает изобретательно мстить воротилам криминального мира.