Афиша Оренбурга с 30 марта по 1 апреля

В эти выходные заведения Оренбурга радуют многочисленными концертами, в том числе ностальгическими. Помимо традиционных тематических вечеринок в городе пройдут вечеринки с участием телезвезд и уютные «домашние» мастер-классы.

Пятница, 30 марта

В 17:00 пройдет открытие Х юбилейной выставки творческих работ учащихся ДШИ «Дизайн-центр» в рамках ежегодного проекта «Дизайн глазами молодых». Встречаемся в центральном выставочном зале музея ИЗО. Вход свободный. 6+

В 18:30 в театре музыкальной комедии смотрим спектакль «Юнона и Авось». Билеты от 400 руб. 12+

В оренбургский драмтеатр идем смотреть спектакль по пьесе американского драматурга Ричарда Нэша «Продавец дождя». Начало постановки в 18:30. Стоимость билетов начинается от 200 руб. 12+

Подозреваем, аргументируем, проверяем. Фанатов популярной игры «Мафия» ждут с 20:00 в Некафе на Кирова, 13. Вход — 300 р. 18+

Евгений Соя — феномен, крайне неоднозначный. Это мы о современном поэте, которого хоть раз, но стоит услышать или прочитать. Вдохновляемся с 20:00 в баре «Дом». Билеты от 400 руб. 12+

Или в 8 вечера едем в «Миллениум Холл» на концерт Шуры. Его хит «Отшумели летние дожди» стал одним из символов 90-х. Билеты от 500 руб. 21+

Суббота, 31 марта

Школа творчества художника и преподавателя Елены Махмутовой приглашает вас на мастер-класс по масляной живописи. В преддверии теплых деньков предлагают нарисовать картину «Весна в Альпах». Начало в 16:00 по адресу: ул. Кобозева, 8. Стоимость участия от 1300 руб. 12+

На большой сцене парка «Тополя» состоится открытие летнего сезона 2018 года. С 16:00 участвуем в конкурсах, танцуем, смотрим показ мод и приближаем теплую погоду. Вход свободный. 0+

Музкомедия приглашает к 17:00 не просто в театр, а в гости к самому графу Орловскому! Билеты на спектакль от 150 руб. 6+

На сцене оренбургского драмтеатра премьера спектакля «Шесть блюд из одной курицы» в 17:00. Билеты от 1000 руб. 16+

В кафе «Затерянный Рай» в 18:00 состоится концерт авторской песни и акустического рока «Серебро-Возрождение». Организаторы рекомендуют бронировать столики заранее. 16+

А в 20:00 Оренбург заполнит свет участников проекта «Велосветлячки». Встречаемся на велосипедах у памятника Чкалову и следуем по маршруту ул. Советская — ул. М. Горького — ул. 8 марта — ул. Челюскинцев — ул. Маршала Жукова — ул. Чкалова — пр. Гагарина. Финиш у СКК «Оренбуржье». Участие бесплатное. 12+

Или же в это время можно снова пойти в «Дом» и послушать группу Shakti Loka. Московский дуэт— это синтез нежной акустики, динамичного инди, мелодичного трип-хопа и пленительного вокала. Билеты от 400 руб. 12+

Концерт резидента «Stad Up» на ТНТ Ивана Усовича пройдёт в субботу в пабе на Советской «Полный Фарш». Встречаемся в 20:00. Вход 500 руб. 18+

Воскресенье, 1 апреля

На сцену СТUDИЯ club в 18:00 выйдет ЗОМБ. Исполнитель известен песнями «Даже не половина», «PANAMERA». Стоимость билетов от 800 руб. 12+

Смотрим мелодраму «Дикарь» в постановке Александра Федорова на сцене оренбургского театра драмы. Начало истории о переплетающихся судьбах в 17:00. Цена билета — от 200 рублей. 12+

В 17:00 в музыкальной комедии начнется спектакль «Ханума» — веселая история о немолодом князе, промотавшем все состояние. Билеты от 200 руб. 12+

В 19:00 в стенах Некафе обещают много шуток и смеха. Если вы готовы, то приходите на «Вечер Юмора». Стоимость: 2 рубля за минуту / 120 рублей за час. 16+