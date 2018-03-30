Путин присвоил звания народных артистов РФ 

Звания народных артистов президент присвоил балерине Мариинского театра Виктории Терешкиной и артистке балета Большого театра Екатерине Шипулиной. Также звания удостоены 96-летний актер театра им. Моссовета Николай Лебедев, артистка Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой Светлана Головина, художественный руководитель Государственной академической хоровой капеллы России им. А. А. Юрлова Геннадий Дмитряк. Помимо этого Путин вручил награды за развитие отечественного телевидения сотрудникам телеканала «ТВ Центр». Орденами Дружбы награждены гендиректор канала Юлия Быстрицкая и ведущая Анна Прохорова, орденом Почета — первый замгендиректора по вещанию Андрей Румянцев. Еще ряд сотрудников телекомпании «ТВ Центр» получили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Тем же указом Путин присвоил звание «народный художник Российской Федерации» скульпторам Андрею Балашову и Владимиру Мокроусову, художникам Валерию Гошко и Дмитрию Тугаринову. А режиссер-постановщик Малого театра Владимир Бейлис награжден орденом Почета. К тому же гендиректора Фонда ВЦИОМ Константина Абрамова тоже наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.