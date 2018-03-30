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На новой сцене Мариинки покажут оперу «Война и мир»
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На новой сцене Мариинки покажут оперу «Война и мир» 

Ревизор.ru 2 часа назад
Фото: Ревизор.ru
"До сих пор спектакль "Война и мир" шел на исторической сцене Мариинского, где на монтаж декораций требовалось пять дней. И на все это время жизнь сцены замирала. В Мариинском-2 сцена занята под монтаж два дня, причем накануне здесь проходил вокальный вечер певицы Марии Гулегиной, а декорации на это время были перемещены за концертный занавес", -цитирует ТАСС пресс-атташе театра Анна Касаткина.
При переносе спектакля на другую сцену, ему не портебовалось никаких режиссерских изменений, немного трансформировалась техническая сторона постановки, так как в опере зайдействованы декорации весом в 60 тонн.
В постановке "Война и мир" участвуют более 200 артистов, для которых создано около тысячи костюмов.
"Эта опера написана по роману гигантскому, написана как киносценарий: эпизоды меняются друг за другом так быстро, что статическая оперная традиция затянула бы эту оперу на лишних два часа. Мне нужно было создать текучесть действия, его трансформацию из одной декорации в другую, происходящую на глазах у зрителей и незаметную для него. Эта текучесть сцен требует очень больших усилий режиссера и художника-постановщика. Земля и небо — вот два пространства, две сферы, первичные для человека, и они существуют в моей постановке как ее идея", — цитирует ТАСС режиссера постановки Андрея Кончаловский.
Премьера "Войны и мира" прошла в Мариинском театре 11 марта 2000 года. Эта постановка является одной из самых экспортируемых в театре, она побывала в "Ла Скала" (Милан), "Ковент-Гарден" (Лондон), в "Метрополитен-опере" и в ряде других театров Европы и Азии.
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