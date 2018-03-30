В московском метро запустили тематический поезд «Малый театр»

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости . Тематический поезд, посвященный Малому театру России, вышел на Замоскворецкую линию московского метро в пятницу, за полгода новый поезд перевезет порядка 2 миллионов человек, рассказал заммэра столицы, глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов

"Для нас это символ сотрудничества правительства Москвы и Малого театра. Это поезд, который будет ездить на Замоскворецкой линии и в течение полугода увидит без малого примерно 2 миллиона человек, в котором на протяжении всех вагонов видна история развития Малого театра да и вообще театра в России", — сказал Ликсутов журналистам.

Заммэра отметил, что московский транспорт выполняет не только свои непосредственные функции, но и «погружает пассажиров в историю», в данном случае, историю лучших театров России. «Поэтому я уверен, что пассажиры будут с удовольствием выбирать именно этот поезд, чтобы погрузиться в атмосферу замечательного Малого театра», — добавил он.

Вагоны поезда оформлены фотографиями спектаклей разных лет, поставленных в Малом театре, на стенах размещены цитаты героев из классических произведений. Отдельный вагон посвящен деятельности театра во время Великой Отечественной войны. Помимо этого, ведущие артисты театра расскажут пассажирам состава интересные факты из истории и озвучат цитаты драматургов.