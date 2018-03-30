Национальный театр Удмуртии примет участие в обменных гастролях 

Ижевск. Удмуртия. В апреле-мае 2018 года стартуют обменные гастроли между Государственным национальным театром Удмуртской Республики и Национальным музыкально-драматическим театром Республики Коми. Об этом корреспонденту «Сусанина» рассказала заведующая литературной частью Удмуртского театра Наталия Панфилова.
Она отметила, что «гастроли важны для театра, они позволяют оценить и сравнить творческий уровень театральных трупп. Важен обмен опытом, общение между представителями театральных профессий. Художественно-технический персонал ездит обязательно». Это не означает, что приезжие специалисты работают сами по себе. Сотрудники Удмуртского театра всегда рядом.
В апреле на сцене Национального театра свои спектакли представит Коми театр. 13 апреля в 18:30 — музыкальную комедию «Женись, сынок, женись» по пьесе Алексея Попова. Спектакль на коми языке обеспечен с синхронным переводом на русский. 14 апреля в 11:00 — состоится показ детской сказки с элементами фантастики «Ксюша да инопланетянин», а в 17:00 — документальной драмы о судьбе ссыльной семьи «Жизнь с привилегиями „навечно“ по автобиографической пьесе Николая Волохова. Горькие и смешные, выдуманные и реальные истории заставят любить и страдать, плакать и смеяться, радоваться и переживать.
С ответным визитом Удмуртский театр поедет в Республику Коми в середине мая. 18 мая жители Сыктывкара увидят детскую сказку „Царевна-Лягушка“ и экспериментальный спектакль „Эрико яратон“ (»Свободная любовь») по пьесе итальянского драматурга Дарио Фо в постановке главного режиссёра театра Алексея Ложкина. 19 мая на сцене Коми театра будет показана романтическая драма «Капитанская дочка».
«Выбор спектаклей не случаен. Гастрольная афиша обоих театров содержит спектакли, рассчитанные на широкую публику, чтобы были и комедии, и драмы, и детские спектакли. Это отличная возможность показать театр со всех сторон», — сообщила Наталия Панфилова.
Отметим, что в рамках федеральной программы театр участвует в обменных гастролях второй год. В прошлом году происходил обмен с Коми-Пермяцким и Марийским театрами. Спектакли Национального театра состоялись при полном аншлаге. Марийский с душевными постановками понравился зрителям Удмуртии. А Коми-Пермяцкий привёз экспериментальный спектакль Николая Коляды, язык которого восприняли не все.
По мнению завлита, сейчас зрителю интересно увидеть иной театр, не выезжая за пределы Удмуртии. Для театра — это возможность увидеться с другой публикой. «Это некий экзамен. Здесь спектакль идёт уже несколько лет, а там — это ещё одна премьера, это другие условия, другие отношения с залом, другая энергетика. Это стимул для развития театра, для дальнейшего творческого поиска», — резюмировала Наталия Панфилова.
Наша справка
Творческий обмен осуществляется в рамках федеральной программы «Большие гастроли — 2018» при поддержке Минкультуры России и Федерального центра поддержки гастрольной деятельности. География программы простирается от Калининграда до Владивостока, от Севастополя до Петропавловска-Камчатского. «Большие гастроли» являются ежегодной акцией.