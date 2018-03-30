Ещё
Национальный театр Удмуртии примет участие в обменных гастролях
Далее:
Читайте также:
Ещё

Национальный театр Удмуртии примет участие в обменных гастролях 

ИА «Сусанин» 2 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В апреле-мае 2018 года стартуют обменные гастроли между Государственным национальным театром Удмуртской Республики и Национальным музыкально-драматическим театром Республики Коми. Об этом корреспонденту «Сусанина» рассказала заведующая литературной частью Удмуртского театра Наталия Панфилова.
Она отметила, что «гастроли важны для театра, они позволяют оценить и сравнить творческий уровень театральных трупп. Важен обмен опытом, общение между представителями театральных профессий. Художественно-технический персонал ездит обязательно». Это не означает, что приезжие специалисты работают сами по себе. Сотрудники Удмуртского театра всегда рядом.
В апреле на сцене Национального театра свои спектакли представит Коми театр. 13 апреля в 18:30 — музыкальную комедию «Женись, сынок, женись» по пьесе Алексея Попова. Спектакль на коми языке обеспечен с синхронным переводом на русский. 14 апреля в 11:00 — состоится показ детской сказки с элементами фантастики «Ксюша да инопланетянин», а в 17:00 — документальной драмы о судьбе ссыльной семьи «Жизнь с привилегиями „навечно“ по автобиографической пьесе Николая Волохова. Горькие и смешные, выдуманные и реальные истории заставят любить и страдать, плакать и смеяться, радоваться и переживать.
С ответным визитом Удмуртский театр поедет в Республику Коми в середине мая. 18 мая жители Сыктывкара увидят детскую сказку „Царевна-Лягушка“ и экспериментальный спектакль „Эрико яратон“ (»Свободная любовь») по пьесе итальянского драматурга Дарио Фо в постановке главного режиссёра театра Алексея Ложкина. 19 мая на сцене Коми театра будет показана романтическая драма «Капитанская дочка».
«Выбор спектаклей не случаен. Гастрольная афиша обоих театров содержит спектакли, рассчитанные на широкую публику, чтобы были и комедии, и драмы, и детские спектакли. Это отличная возможность показать театр со всех сторон», — сообщила Наталия Панфилова.
Отметим, что в рамках федеральной программы театр участвует в обменных гастролях второй год. В прошлом году происходил обмен с Коми-Пермяцким и Марийским театрами. Спектакли Национального театра состоялись при полном аншлаге. Марийский с душевными постановками понравился зрителям Удмуртии. А Коми-Пермяцкий привёз экспериментальный спектакль Николая Коляды, язык которого восприняли не все.
По мнению завлита, сейчас зрителю интересно увидеть иной театр, не выезжая за пределы Удмуртии. Для театра — это возможность увидеться с другой публикой. «Это некий экзамен. Здесь спектакль идёт уже несколько лет, а там — это ещё одна премьера, это другие условия, другие отношения с залом, другая энергетика. Это стимул для развития театра, для дальнейшего творческого поиска», — резюмировала Наталия Панфилова.
Наша справка
Творческий обмен осуществляется в рамках федеральной программы «Большие гастроли — 2018» при поддержке Минкультуры России и Федерального центра поддержки гастрольной деятельности. География программы простирается от Калининграда до Владивостока, от Севастополя до Петропавловска-Камчатского. «Большие гастроли» являются ежегодной акцией.
ИА «Сусанин»: последние новости
В Кемеровской области объявили трехдневный траур по погибшим при пожаре в торговом центре В Москве ушел из жизни Олег Табаков Глава Завьяловского района прокомментировал ситуацию с ремонтом детсада
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»73
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией153
Самые заметные роли Олега Анофриева5
72 года: самые длинные сериалы в мире2
Как и за что артисты получают звания4
Видео
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение