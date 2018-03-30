Национальный театр Удмуртии примет участие в обменных гастролях

Ижевск. Удмуртия. В апреле-мае 2018 года стартуют обменные гастроли между Государственным национальным театром Удмуртской Республики и Национальным музыкально-драматическим театром Республики Коми. Об этом корреспонденту «Сусанина» рассказала заведующая литературной частью Удмуртского театра Наталия Панфилова.

Она отметила, что «гастроли важны для театра, они позволяют оценить и сравнить творческий уровень театральных трупп. Важен обмен опытом, общение между представителями театральных профессий. Художественно-технический персонал ездит обязательно». Это не означает, что приезжие специалисты работают сами по себе. Сотрудники Удмуртского театра всегда рядом.

В апреле на сцене Национального театра свои спектакли представит Коми театр. 13 апреля в 18:30 — музыкальную комедию «Женись, сынок, женись» по пьесе Алексея Попова . Спектакль на коми языке обеспечен с синхронным переводом на русский. 14 апреля в 11:00 — состоится показ детской сказки с элементами фантастики «Ксюша да инопланетянин», а в 17:00 — документальной драмы о судьбе ссыльной семьи «Жизнь с привилегиями „навечно“ по автобиографической пьесе Николая Волохова. Горькие и смешные, выдуманные и реальные истории заставят любить и страдать, плакать и смеяться, радоваться и переживать.

С ответным визитом Удмуртский театр поедет в Республику Коми в середине мая. 18 мая жители Сыктывкара увидят детскую сказку „Царевна-Лягушка“ и экспериментальный спектакль „Эрико яратон“ (»Свободная любовь») по пьесе итальянского драматурга Дарио Фо в постановке главного режиссёра театра Алексея Ложкина . 19 мая на сцене Коми театра будет показана романтическая драма «Капитанская дочка».

«Выбор спектаклей не случаен. Гастрольная афиша обоих театров содержит спектакли, рассчитанные на широкую публику, чтобы были и комедии, и драмы, и детские спектакли. Это отличная возможность показать театр со всех сторон», — сообщила Наталия Панфилова.

Отметим, что в рамках федеральной программы театр участвует в обменных гастролях второй год. В прошлом году происходил обмен с Коми-Пермяцким и Марийским театрами. Спектакли Национального театра состоялись при полном аншлаге. Марийский с душевными постановками понравился зрителям Удмуртии. А Коми-Пермяцкий привёз экспериментальный спектакль Николая Коляды , язык которого восприняли не все.

По мнению завлита, сейчас зрителю интересно увидеть иной театр, не выезжая за пределы Удмуртии. Для театра — это возможность увидеться с другой публикой. «Это некий экзамен. Здесь спектакль идёт уже несколько лет, а там — это ещё одна премьера, это другие условия, другие отношения с залом, другая энергетика. Это стимул для развития театра, для дальнейшего творческого поиска», — резюмировала Наталия Панфилова.

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