9 крутых современных постановок, где можно стать участником действия

В последние годы театральная Москва вовсю изучает афиши иммерсивного театра — то есть театра вовлечения. В чем фишка подобного развлечения? Зрители выходят из зоны комфорта полутемного зала и мягких кресел и становятся полноправными участниками спектакля: они действуют в рамках заданного сюжета, но обладают свободой перемещений и действий. Актеры же, в свою очередь, тоже вступают в диалог с залом: вас запросто могут потрогать, обнять и даже поцеловать.

Фотография: DR Сам театр довольно быстро обжил не только театральные пространства: иммерсивные представления проходят на улицах, крышах, в особняках, амбарах и бывших заводах, грузовиках автомобилей, торговых центрах и даже кладбищах — простор для фантазии безграничен. Рассказываем и показываем, что разрешено делать на подобных спектаклях в Москве:

Познавать самого себя

Очередной проект известного импрессарио Федора Елютина «Твоя игра» представляет собой театр для одного зрителя, поэтому опыт и впечатления каждого участника будут уникальными. Важно одно: все, что произойдет в «красной комнате» (нет-нет, это не то, о чем вы сейчас подумали!), останется только там, никакие подробности не должны быть раскрыты, ведь ставка делается на эффект неожиданности. Здесь нет ни персонажей, ни вымышленной истории, все происходит на самом деле. По отзывам некоторых зрителей, поход на этот спектакль может заменить сеанс с психотерапевтом. Заинтриговали? Тогда дождитесь старта продаж и бегом в «Цветной», шоу начинается здесь за красными бархатными шторами.

Фотография: DR Рассказывать незнакомцам о первой любви

Эффект «случайного попутчика» в действии. Суть спектакля «Совместные переживания» в ЦИМе довольно проста: зрители рассаживаются в зале, у каждого в руках карточка с номером. О чем поговорить с незнакомцами? Конечно же о любви! Реплики зрителей вплетаются в актерские монологи при помощи условного сигнала и номера на карточке, но главное, следите за зеленым фонарем — ведь это зеленый свет к вашим откровениям о первой любви. Дерзайте!

Окунуться в историю

Еще не вполне изученный в России жанр сторителлинга позволяет зрителю оказаться в пространстве свободном от декораций, костюмов, условностей. Исчезает театр как место, где все люди говорят неестественными голосами, — исполнитель оказывается один на один со зрителем, он рассказывает историю ему лично, глядя прямо в глаза — как один человек рассказывает другому человеку. Одним из известных московских проектов такого рода является спектакль «Истории об истории» мастерской Дмитрия Брусникина в Боярских палатах, поверьте, скучать как на школьных уроках истории там точно не придется: актеры берут классические источники и пересказывают в увлекательной, игровой форме.

Фотография: DR Прогуливаться по Москве

Один из первых спектаклей-променадов в Москве Remote Moscow объединяет в себе элементы спектакля, экскурсии, компьютерной игры и квеста. Декорациями выступает сам город. Начало действия происходит…на кладбище. 50 участников получают наушники и отправляются исследовать Москву, следуя за голосом компьютерного собеседника. Единственный минус подобного развлечения — доступность только в теплое время года, так что запасаемся терпением и вперед, навстречу приключениям!

Спать

Признайтесь честно, кто из вас не мечтал поспать на спектакле, утопая в мягком кресле полутемного зала? Возможно, кому-то это и удавалось, но неодобрительные взгляды билетных контролеров и соседей по ряду не давали полной свободы. В Центре драматургии и режиссуры знают, как вам помочь. Спектакль «Школа сна» предлагает зрителям поучаствовать в необычном эксперименте. Как в любой школе тут есть своя форма — пижама, свои правила: ложитесь в огромную мягкую кровать с белоснежным одеялом. Задание одно — заснуть. Тем, у кого с этим проблемы помогут местные Академики Зевоты, Магистры Храпа — проведут мастер-класс по засыпанию. Приятных сновидений!

Сегодня и завтра в #ЦДР на Беговой в рамках программы «Детский weekend» Золотой Маски спектакли «Школа сна», после которых зрителей ждут мастер-классы от издательства детской литературы «Самокат»!

Да, в театре это можно делать не только в буфете. В «Гоголь-центре» и «Мастерской Петра Фоменко» уже давно экспериментируют с угощением зрителей алкогольными напитками прямо во время спектакля, чтобы лучше чувствовалась атмосфера. В спектакле-бродилке «Вернувшиеся» правильная завораживающая и таинственная атмосфера уже задана изначально — многоэтажный особняк позапрошлого века, темные коридоры, пугающие звуки. Здесь можно почти всё: бродить по бесконечным лабиринтам комнат, теряться в многочисленных зеркалах и отражениях, открывать шкафы, исследовать полки, библиотеки, портреты и старинные фотографии, дамский будуар, оружие в кабинете, составлять свой собственный маршрут передвижения по пространству. Запрещено только фотографировать (еще бы, спойлерам бой!) и трогать актеров. Но, главное, даже в таком старинном особняке есть бар, где разрешено оставаться до полуночи, ведя светские беседы с другими гостями.

Фотография: DR Отправляться в виртуальную реальность (VR)

Проект «Клетка с попугаями» в «Москва Сити» находится на стыке кино и театра. В основе — история человека, которому предстоит пройти последнее испытание перед полетом на Марс (попробуйте догадаться, кто этот герой). Зрителей запускают по двое в специальный куб и привязывают к креслу, что полностью вас обездвиживает и заставляет немного понервничать, ну а дальше начинается эксперимент под руководством эксцентричного ученого в исполнении Риналя Мухаметова. Ваше испытание продлится всего 7 минут, но и за них вы успеете сделать полный оборот на 360º вокруг Красной планеты, нависшей над вашей клеткой (преображенная площадка пространства Москва-сити).

Кататься в грузовике

Еще один проект продюсерской компании Федора Елютина Cargo Moscow предлагает зрителям прочувствовать на себе долю настоящего дальнобойщика. Суть проекта до неприличия проста: 50 человек садятся в кузов грузовика и за 90 минут объезжают всю Россию. Одна сторона кузова полностью прозрачна для тех, кто находится внутри и абсолютно непроницаема снаружи, на экране транслируется водительская кабина. За рулем ревльные дальнобойщики, которые делятся своими историями из профессиональной жизни и придлагают прочувствовать каждому зрителю, что значит жить в дороге: спать в машине, скучать по домашней еде и выслушивать истории незнакомцев.

Познавать других

В спектакле «Questioning / КТО ТЫ?» нет ни сцены, ни актеров — только зрители, участвующие в совместном психологическом эксперименте, суть которого: посмотреть на себя со стороны глазами незнакомого человека. Участникам предлагается ряд вопросов анкет, на которые надо отвечать в уме и письменно, и все бы хорошо, но вопросы касаются человека, сидящего напротив. Создатели просят быть максимально честными и писать только первые впечатления. Своеобразная проверка: сможете ли вы правдиво написать первое, что пришло вам в голову, или будете бояться быть честными. Готовы рискнуть? Тогда вперед, в «Гоголь-центр».

Не бояться рисковать

И, напоследок. Даже если вы приверженцы классического театра со сценой, актерами, кулисами, декорациями и прочими атрибутами — не бойтесь пробовать что-то новое. Традиционный театр никуда не исчезает, он обновляется, расширяется, подстраивается под современного зрителя и все еще остается популярным. Многие боятся туда идти, боятся новаторских постановок, неузнавания привычных актеров и текстов, театр воспринимается как что-то экстремальное. Но, иногда полезно выбраться из зоны комфорта и попробовать что-то несвойственное обыденной жизни, а вернуться к классике вы всегда успеете.