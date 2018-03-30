«Могу шутить, сняв штаны»: как относятся к стендапу «кролики»

— Сейчас у нас проходит юбилейный тур, 30 лет на эстраде. В связи с этим мы устроили на сайте голосование: какой номер хотят видеть зрители. И как вы думаете, какой? Кролики! — рассказал Владимир Данилец

— Вам подарили множество кроликов — и живых, и плюшевых…. А есть самой дорогой подарок для вас?

— Это, наверное, самый большой кролик, которого подарила Таисия Повалий и расписалась на нем. У нас сейчас есть традиция — все гости, приходящие в наш офис, оставляют на нем свой автограф, — дополнил Владимир Моисеенко

— Вы дружите уже 40 лет. Как поступаете, когда устаете друг от друга?

Владимир Данилец: — Я понимаю, что не могу без него, а Володя понимает, что не может без меня. Мы единое целое.

Владимир Моисеенко: — Нас даже путают. Но если что-то серьезное накопилось, то зачем это носить за пазухой? Мы берем бутылку водки или коньяка, выгоняем всех, запираемся в поезде в СВ и высказываем друг другу все, что наболело. А утро начинаем с чистого листа».

— Как вы относитесь к таким передачам как «Stand Up», Comedy Club, «Импровизация»?

Владимир Моисеенко: — Очень даже положительно. Единственное, я не приемлю шутки ниже пояса, мы воспитывались по-другому. Могу шутить, сняв штаны, но этим сейчас никого не удивишь.

Владимир Данилец: — Очень сложно выйти и просто импровизировать. Это какую закалку необходимо иметь, чтобы шутить без подготовки! Если появляется такая возможность, то я обязательно смотрю шоу «Импровизация» и всегда удивляюсь творческим подходом ребят.

— У вас «Маленький юмористический театр». Как возникла такая идея?

— Нас часто приглашают в театр работать, но нам комфортно вдвоем. Все актеры перед вами. Еще есть режиссер, звукорежиссер, и на этом все.