Для Москвичей проведут концерты и мастер-классы на фестивале «Пасхальный дар»

Более 20 благотворительных фондов подготовили специальную программу для фестиваля «Пасхальный дар», который будет длиться в столице с 7 по 15 апреля. В нее войдут мастер-классы, семейные праздники, концерты, аукционы, лекции, семинары и фотовыставки, сообщает портал Мэра и Правительства Москвы

Центральной площадкой фестиваля «Пасхальный дар» в Юго-Западном округе станет улица Профсоюзная, владение 41. Фестивальная площадка возле станции метро «Новые Черемушки» будет работать с понедельника по четверг: с 11:00 до 21:00 и с пятницы по воскресенье с 11:00 до 22:00. Тут юных гостей ежедневно будут ждать бесплатные творческие и кулинарные мастер-классы. В творческой мастерской посетители будут создавать пасхальные сувениры, весенние цветочные композиции, предметы интерьера и домашнего декора. На сцене пройдут спектакли инклюзивных театров Москвы и регионов России.