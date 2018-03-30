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Для Москвичей проведут концерты и мастер-классы на фестивале «Пасхальный дар»
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Для Москвичей проведут концерты и мастер-классы на фестивале «Пасхальный дар» 

Мои Черемушки 36 минут назад
Фото: Мои Черемушки
Более 20 благотворительных фондов подготовили специальную программу для фестиваля «Пасхальный дар», который будет длиться в столице с 7 по 15 апреля. В нее войдут мастер-классы, семейные праздники, концерты, аукционы, лекции, семинары и фотовыставки, сообщает портал Мэра и Правительства Москвы.
Так, 8 апреля на площади Революции фонд в поддержку актеров театра и кино старшего поколения «Артист» организует музыкальную программу. Перед зрителями выступят певец Альберт Жалилов, народная артистка СССР Людмила Чурсина, народная артистка РСФСР Лариса Голубкина и актер Владимир Новиков. Также на площадке пройдут встречи с заслуженными артистами РСФСР Светланой Светличной и Николаем Дупаком. А для детей проведут творческие мастер-классы.
Центральной площадкой фестиваля «Пасхальный дар» в Юго-Западном округе станет улица Профсоюзная, владение 41. Фестивальная площадка возле станции метро «Новые Черемушки» будет работать с понедельника по четверг: с 11:00 до 21:00 и с пятницы по воскресенье с 11:00 до 22:00. Тут юных гостей ежедневно будут ждать бесплатные творческие и кулинарные мастер-классы. В творческой мастерской посетители будут создавать пасхальные сувениры, весенние цветочные композиции, предметы интерьера и домашнего декора. На сцене пройдут спектакли инклюзивных театров Москвы и регионов России.
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